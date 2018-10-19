高雄》韓國瑜會贏嗎？ 趙少康：民進黨最後會把自己鬥垮

韓國瑜日前出席鳥松里社區重陽節餐宴，受到熱情民眾高喊凍選。（資料照片 林雅惠攝）

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中時電子報
/綜合報導

TVBS最新民調日前公布後引起熱議，尤其韓國瑜的選情呈逆轉上升趨勢，成為各方關注的焦點。代表國民黨出征高雄市長一役，韓國瑜會贏嗎？電視廣播主持人趙少康認為，民進黨靠「鬥」取得政權，又靠「鬥」執政，為所欲為、肆無忌憚，最後會把自己鬥垮。

趙少康在《蘋果日報》專欄撰文指出，TVBS在10月14至16日所做的民調，有50%的高雄市民贊成換黨做做看，不贊成的只有21%，顯示民心思變。

離選舉還有40天，韓國瑜支持度上升到42%，陳其邁降到35%，變化不可謂不大。不過，民進黨向來不是省油的燈，最後會出什麼致命絕招翻盤，值得注意。現在韓國瑜氣勢很旺，大家都在問他會贏嗎？從幾個角度觀察，也許可找出更清楚的脈絡。

趙少康分析，6個月前，蔡英文敢把陳菊調到總統府當秘書長，一定是認為高雄市穩如泰山，卻不知此舉犯了選民大忌，選民最恨被吃定了，你那麼「靠勢」，以為我非投你不可，我就偏不投你，給你一點顏色看看。

趙少康批評民進黨，2年半前贏得選舉全面執政，便為所欲為、肆無忌憚，殘忍的對待退休軍公教，粗暴的追殺國民黨，把國民黨當成納粹和東德共產黨，本應獨立中立的機關都成了民進黨的附隨組織，這些作法太過頭了，人心不平。

趙少康認為，民進黨靠「鬥」取得政權，不該再靠「鬥」執政，鬥軍公教、鬥國民黨、鬥馬英九、鬥台大校長當選人、鬥婦聯會、鬥救國團、鬥農會水利會、鬥九二共識……最後會把自己鬥垮。

趙少康最後說，韓國瑜既無黨產奧援，也沒任何行政優勢，他會不會贏不知道，但能把高雄選戰打到今天這種地步，民進黨能不汗顏？

(中時電子報)

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