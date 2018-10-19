嘉義》嘉義市長選舉抽籤 蕭淑麗1號籤王、黃敏惠2號「二度進市府」、4號涂醒哲「連莊」勢在必得

嘉義市長選舉抽籤，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統抽出三號，十分欣喜。（廖素慧攝）

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嘉義市長選舉抽籤，蕭淑麗1號籤王，欣喜萬分。（廖素慧攝）
嘉義市長選舉抽籤，黃敏惠抽出2號，喜喊「二度進市府」。（廖素慧攝）
嘉義市長選舉抽籤，涂醒哲抽出四號，開心比四「勢在必得」。（廖素慧攝）
嘉義市長選舉抽籤，參選人蕭淑麗、黃敏惠、涂醒哲三方陣營在選委會前狹路相逢同框。（廖素慧攝）

嘉義市長選舉19日抽籤，蕭淑麗抽中1號籤王，開心喊出「第一好，一定勝利」，黃敏惠抽中2號，高喊「雙喜臨門，二度進市府」，涂醒哲抽中4號，與上次抽的號碼一樣，開心說「4在必得，連莊凍蒜」，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統抽出3號，十分欣喜，也向其他候選人預祝當選。

抽籤順序依登記順序由黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統、蕭淑麗、黃敏惠、涂醒哲依序上台抽籤，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統首先抽出3號，蕭淑麗上台抽出1號，喜出望外，大喊「第1名第1好，一定勝利」。

黃敏惠接著上台抽出2號，立馬喊出「雙喜臨門」，團隊也立刻高舉「雙喜臨門」手牌歡呼，營造喜氣洋洋的氣氛，團隊人員開心說，黃敏惠2005年第1次選市長也抽中2號且當選，是好兆頭，2009年選市長連任時則抽中1號。

涂醒哲最後上台抽出4號，同時笑說「上次也是抽4號，那上次的文宣品再拿出來用好了」，也比出4的手勢，陪同的競選團隊及議員齊聲高喊「4在必得，四四如意，連莊凍蒜、凍蒜」，氣勢昂揚。

抽籤後，涂醒哲、黃敏惠、蕭淑麗各自率競選團隊及戰車，開始遶街遊行，大張旗鼓，歡天喜地向市民宣傳號次，宣示選戰進入緊鑼密鼓的大車拼階段。

(中時 )

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