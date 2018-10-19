NBA》灰狼擱置交易 吉米巴特勒：我搞定席波迪了

2018年10月19日 10:04 中時電子報 黃及人

隨著吉米巴特勒在新球季開幕戰先發攻下23分，看來灰狼已暫時擱置他的交易案，畢竟灰狼總教練與籃球事務總裁席波迪擺明刁難有意招募巴特勒的球隊，才讓這場鬧劇一延再延，甚至巴特勒還跟隊友放話，「我搞定席波迪了！」

「我只是告訴隊友好好比賽，我會讓席波迪不用想太多事情，大家只須努力防守就好，」吉米巴特勒解釋，「席波迪只是看到我們防守不好，才會鬼吼鬼叫，他比以前冷靜多了。過去幾周他太辛苦了，他現在只要坐下來相信球員。」

但這些卻是吉米巴特勒的「自說自話」，今年夏天曾宣告自己永遠不會再穿上灰狼球衣的他，擺明跟主力中鋒唐斯槓上，甚至回歸灰狼練球當天，不斷在訓練時跟隊友、教練團嗆聲，完全搞不懂他在激勵大家，還是嘲諷灰狼太爛。

席波迪的立場更是鮮明，儘管灰狼老闆泰勒放話趕緊交易吉米巴特勒，席波迪擺明陽奉陰違，就算跟熱火幾乎談妥交易，席波迪卻在最後關頭索討更多選秀權，這種貪而無厭的行為，只是想讓其他球隊知難而退，不再追求巴特勒。

如今席波迪順利留住吉米巴特勒，讓巴特勒馬上恢復「一哥」風範教訓隊友，「只要努力打球，且做正確的事，大家都會聽我的領導，我相信一切會好起來。」這是不是巴特勒一廂情願的想法，灰狼接下來的戰績就會說明一切！

(中時電子報)