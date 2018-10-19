NBA》灰狼擱置交易 吉米巴特勒：我搞定席波迪了

知道不太可能被交易，吉米巴特勒隨即恢復一哥模樣教訓隊友。(美聯社)

友善列印
中時電子報

隨著吉米巴特勒在新球季開幕戰先發攻下23分，看來灰狼已暫時擱置他的交易案，畢竟灰狼總教練與籃球事務總裁席波迪擺明刁難有意招募巴特勒的球隊，才讓這場鬧劇一延再延，甚至巴特勒還跟隊友放話，「我搞定席波迪了！」

「我只是告訴隊友好好比賽，我會讓席波迪不用想太多事情，大家只須努力防守就好，」吉米巴特勒解釋，「席波迪只是看到我們防守不好，才會鬼吼鬼叫，他比以前冷靜多了。過去幾周他太辛苦了，他現在只要坐下來相信球員。」

但這些卻是吉米巴特勒的「自說自話」，今年夏天曾宣告自己永遠不會再穿上灰狼球衣的他，擺明跟主力中鋒唐斯槓上，甚至回歸灰狼練球當天，不斷在訓練時跟隊友、教練團嗆聲，完全搞不懂他在激勵大家，還是嘲諷灰狼太爛。

席波迪的立場更是鮮明，儘管灰狼老闆泰勒放話趕緊交易吉米巴特勒，席波迪擺明陽奉陰違，就算跟熱火幾乎談妥交易，席波迪卻在最後關頭索討更多選秀權，這種貪而無厭的行為，只是想讓其他球隊知難而退，不再追求巴特勒。

如今席波迪順利留住吉米巴特勒，讓巴特勒馬上恢復「一哥」風範教訓隊友，「只要努力打球，且做正確的事，大家都會聽我的領導，我相信一切會好起來。」這是不是巴特勒一廂情願的想法，灰狼接下來的戰績就會說明一切！

(中時電子報)

NBA》發展聯盟搶人 球爸事業恐完… MLB》平民難贏權貴 賭盤看好道奇…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。