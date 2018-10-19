彰化》彰化縣長抽籤魏明谷1號、王惠美2號、白雅燦3號、黃文玲4號、洪敏雄5號

彰化縣長魏明谷抽中1號，高呼一定連任。（吳敏菁攝）

友善列印
中時
王惠美抽中2號。（吳敏菁攝）
無黨無黨白雅燦抽到3號。（吳敏菁攝）
無黨無黨黃文玲抽到3號。（吳敏菁攝）
無黨洪敏雄抽到5號。 （吳敏菁攝）

彰化縣選委會辦理縣長選舉候選人號次抽籤，候選人有備而來，喊出吉祥話，加深印象。民進黨提名彰化縣長魏明谷抽中1號籤王，喜上眉梢，高呼「一定連任」；國民黨提名王惠美抽到2號，開心的說「改造彰化、翻轉命運」，無黨無黨白雅燦抽到3號，無黨黃文玲抽到4號，無黨洪敏雄抽到5號。

彰化縣選委會昨天辦理候選人抽號次，依登參順序進行抽籤，洪敏雄（57歲，碩士）單槍匹馬，率先抽中5號，他秀出號碼，開心的說是幸運數字，希望得到支持。

魏明谷（55歲、碩士）在支持者擁簇下齊往選委會，高喊「對，就做！魏明谷連任

」，抽到1號，歡喜之情洋溢臉上，開心高呼「一定連任」，支持者也拍手跟著歡呼

無黨黃文玲（49歲、碩士）在先生和支持者陪同下前往抽籤，抽中4號，高喊事事如意。

國民黨王惠美（50歲、碩士）在支持者陪同下前往，抽中2號，高呼「翻轉彰化、改變命運」，王惠美說，2號也代表勝利，這是她最想要抽中的號碼。

無黨白雅燦（73歲、學士）單槍匹馬，抽中3號，笑笑地直說，就是這個號碼。

(中時 )

嘉義》嘉義市長選舉抽籤 蕭淑麗1… 台北》談高雄選情 王世堅：社會…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。