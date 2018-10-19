彰化》彰化縣長抽籤魏明谷1號、王惠美2號、白雅燦3號、黃文玲4號、洪敏雄5號

2018年10月19日 10:18 中時 吳敏菁

王惠美抽中2號。（吳敏菁攝）

無黨無黨白雅燦抽到3號。（吳敏菁攝）

無黨無黨黃文玲抽到3號。（吳敏菁攝）

無黨洪敏雄抽到5號。 （吳敏菁攝）

彰化縣選委會辦理縣長選舉候選人號次抽籤，候選人有備而來，喊出吉祥話，加深印象。民進黨提名彰化縣長魏明谷抽中1號籤王，喜上眉梢，高呼「一定連任」；國民黨提名王惠美抽到2號，開心的說「改造彰化、翻轉命運」，無黨無黨白雅燦抽到3號，無黨黃文玲抽到4號，無黨洪敏雄抽到5號。

彰化縣選委會昨天辦理候選人抽號次，依登參順序進行抽籤，洪敏雄（57歲，碩士）單槍匹馬，率先抽中5號，他秀出號碼，開心的說是幸運數字，希望得到支持。

魏明谷（55歲、碩士）在支持者擁簇下齊往選委會，高喊「對，就做！魏明谷連任

」，抽到1號，歡喜之情洋溢臉上，開心高呼「一定連任」，支持者也拍手跟著歡呼

。

無黨黃文玲（49歲、碩士）在先生和支持者陪同下前往抽籤，抽中4號，高喊事事如意。

國民黨王惠美（50歲、碩士）在支持者陪同下前往，抽中2號，高呼「翻轉彰化、改變命運」，王惠美說，2號也代表勝利，這是她最想要抽中的號碼。

無黨白雅燦（73歲、學士）單槍匹馬，抽中3號，笑笑地直說，就是這個號碼。

(中時 )