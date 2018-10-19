台北》談高雄選情 王世堅：社會苦悶因馬英九執政蕭條10年

台北市議員王世堅說，這個苦悶是馬英九10年前執政帶給台灣一片蕭條害的。(Youtube)

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中時電子報
王世堅並提到自己會跟韓國瑜扯上一點關係，是因為韓之前在北農當總經理，當時他的職責就是監督他、質詢他，「而我監督質詢的都對」。(Youtube)
被網友封為有「扶龍命格」的台北市議員王世堅，昨日急轉彎表示自己不賭高雄市長選情，說要跳海只是台式幽默。(Youtube)

被網友封為有「扶龍命格」的台北市議員王世堅，昨日急轉彎表示自己不賭高雄市長選情，說要跳海只是台式幽默。他並在政論節目上說，高雄市長參選人韓國瑜是「政治版周星馳」，因為社會集體苦悶，下了班的一個抒發。他並說，這個苦悶是馬英九10年前執政帶給台灣一片蕭條害的，一旁的宅神朱學恒笑到搖頭。

台北市議員王世堅昨日上政論節目《關鍵時刻》，談起韓國瑜，他說韓就是「沒頭髮版的柯文哲」，是「政治版周星馳」，他是政治版的周星馳，他是因為我們社會集體苦悶之之下，下了班的一個抒發。一旁的宅神朱學恒笑到搖頭。

主持人寶傑問:你也知道社會苦悶啊?王世堅回答，這個苦悶是從10年前馬英九執政帶來的，馬英九執政後帶給我們台灣一片蕭條。那民進黨現在想，從這個逆境當中逆轉勝，趕快把我們台灣逆轉過來。

王世堅並提到自己會跟韓國瑜扯上一點關係，是因為韓之前在北農當總經理，當時他的職責就是監督他、質詢他，「而我監督質詢的都對」，他當時如果接受我的質詢，我的矯正，他現在到高雄去，講的政策大方向，如果能夠做一個調整，就不至於像現在這樣。

(中時電子報)

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