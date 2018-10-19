高雄市議員李眉蓁非假日成立競選總部 仍吸引二千多人到場

圖／李眉蓁 提供

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中時電子報
綜合報導

選在平常日，沒有鞭炮聲、沒有汽笛聲、沒有競選宣傳車但是現場還是湧進了兩千多位的支持群眾，高雄市議員李眉蓁競選總部（17）日上午成立，展現出高人氣。李眉蓁強調感受大家的熱情，希望國民黨在11月24日翻轉成功，高雄重現藍天。

高雄市第四選區市議員候選人李眉蓁上午成立競選總部，雖然非假日，還是有許多民眾自動自發到場。高雄市農會理事長蕭漢俊致詞時表示，民進黨笑韓國瑜在原高雄縣沒有朋友，但是農會系統全力支持國民黨高雄市長參選人韓國瑜，因為他是好市長，所以我們願意全當韓國瑜後盾，也支持觀心農業發展的李眉蓁。

圖／李眉蓁 提供

高雄市農會理事長蕭漢俊力挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜。李眉蓁/提供

李眉蓁致詞表示今天是上班日，大家特別撥空可以感受大家的熱情和對他的托負責任。李眉蓁說四年前大家支持他進入市議會，沒有辜負大家的期望，服務案件超過一千件以上， 每個禮拜二五晚上，有請律師免費替大家法律問題處理，在議會裡面每一個會期都出席問政，質詢提案，我被公民監督聯盟評鑑問政最優質的議員現在國內的景氣很不好，高雄更慘, 軍公教警消年金被取消,整個環境更差我們要改變就是要翻轉高雄。

(中時電子報)

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