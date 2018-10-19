MLB》平民難贏權貴 賭盤看好道奇晉級

2018年10月19日 10:18 中時電子報 盧品青

道奇擁有為數眾多的球迷，不過大家也都愛看平民扳倒權貴的戲碼。釀酒人總教練康索(Craig Counsell)形容這是一場「大衛與巨人」的戰爭，雖然這個大衛是例行賽96勝的分區冠軍，但是碰上92勝的道奇仍顯得力不從心。

美國運動博弈媒體VSiN鐵口直斷，目前3勝2負聽牌的道奇已經準備好再闖世界大賽了，成軍50周年未得一冠的釀酒人恐怕又要空手而還。原因是釀酒人儘管實力堅強士氣高昂，畢竟陣容不如對手，兵多將廣的道奇在系列賽握有難以戰勝的優勢。

釀酒人慣以投手車輪戰壓制對手，短期內連續這麼多場對決，不免被道奇打者摸熟了球路。火力暢旺的釀酒人前4戰上壘數都領先道奇(前4戰打成2勝2負)，第5戰道奇上壘數首度超前，表示他們突破了釀酒人的防線。

最後兩戰皆是釀酒人主場，然而道奇擅打客場戰，平均打5.41分。釀酒人現在只能祈禱頭號猛將葉利奇(Christian Yelich)及時覺醒，他系列賽打擊率僅0.150，是時候證明自己的英雄身價了。

賭盤看好道奇能夠晉級，他們G6預定派出柳賢振主投，對上釀酒人麥利(Wade Miley)，這和G2的對戰組合相同，G2當時由道奇險勝。普伊(Yasiel Puig)說：「我們第6戰就得關門，不能讓對手拖進第7戰。」

(中時電子報)