陸委會主委陳明通向對岸喊話：啟動兩岸關係改革開放

2018年10月19日 10:35 工商 譚有勝

今年正值大陸改革開放40年，陸委會主委陳明通19日指出，大陸從改革開放以後，已成為全球第2大經濟體，從1991年至2018年8月底，台商對中國大陸的投資金額累計高達1,798.3億美元。台商不但投入資金，更引進技術及管理經驗，希望兩岸關係能共同啟動改革開放的元年，讓台海再現和平繁榮新局。

陸委會與智庫19日共同舉辦「中國大陸改革開放40年只展望與挑戰」國際研討會。來自台、港、日、美等數十位學者都前來發表研究成果，陳明通也前來致詞。

陳明通指出，大陸從40年前走出文革政治階級鬥爭，轉向經濟建設，建立經濟特區引進外商，創造矚目的高經濟成長，躍居全球第2大經濟體，貿易量更位居全球首位。

「但這並非單憑中國大陸一己之力，而是仰賴國際資源挹注，台灣在此過程也貢獻良多。」他強調，台商當年赴陸投資設廠，不但投入了豐沛資金，更引進技術及管理經驗，成為大陸經濟成長，與國際經貿接軌的關鍵力量。

根據我國經濟部統計，從1991年至2018年8月底，台商對中國大陸的投資金額累計高達1,798.3億美元。

陳明通期盼，北京當局不僅應借鑒台灣經貿發展，更應參採台灣在政治與社會轉型的例子，正確看待台灣對中國大陸的發展，希望兩岸關係能共同啟動改革開放的元年，讓台海再現和平繁榮新局。

(工商 )