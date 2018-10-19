新竹》許明財拚重返執政 抽中4號喊「勢如破竹」

許明財（左三）抽中4號，喊出「勢如破竹、事事如意」口號。（徐養齡攝）

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許明財抽中4號。（徐養齡攝）

新竹市年底三合一大選19日抽籤，候選人拚陣仗也拚聲勢，再戰市長的國民黨許明財，在大批支持者簇擁下從競總一路拜票到抽籤現場，最後抽中4號，立刻喊出「勢如破竹」、「事事順利」，支持者歡聲鼓舞，誓言要重返執政，讓藍天重現綠地。

過去國民黨基本盤長期藍大於綠，不料2014年頂著現任光環的許明財，卻意外以1014票敗給初出茅廬的民進黨林智堅，藍綠氣勢此消彼漲，許明財沉寂3年多，親自探訪民情重接地氣，順利再獲國民黨提名參選。

為展現誠意，許明財今一早從競選總部出發，一路步行拜票拜到市立體育館抽籤會場，結果抽到4號，立刻高喊「勢如破竹、事事順利」，支持者也熱烈回應「凍蒜！」，許明財深深一鞠躬，呼籲國民黨大團結，絕對能贏回政權，終結綠色執政。

許明財表示，他以30多年的行政經驗和5年市長歷練，結合產、官、學界提出「一帶二心三連結」的建設施政主軸。一帶是要建設1個「濱海生活紓壓帶」，二心是打造「國際觀光旅遊中心」，三連結則是建置「三路網連結」，以宏觀的視野推動新市政。

此外，許明財也喊出老人年金不減發，還加發端午、中秋和春節的歡慶金，安老金不排富。懷孕領到健康手冊的媽媽，享有3萬元營養金，各項政見牛肉瞄準老中青三代，展現重返執政的強烈企圖心

(中時 )

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