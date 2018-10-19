新北》侯友宜得知抽到2號 掃街比「YA」高喊「Together 厚日子」！

侯友宜得知抽籤號次為二號，比「YA」高喊「Together，厚日子！」。（許哲瑗攝）

友善列印
中時

新北市第三屆市長選舉候選人號次今（19日）上午抽籤結果，國民黨候選人侯友宜2號，對此他出席活動時表示已想好口號，帶領全場高喊「Together，厚日子！」。

侯友宜今早上午9時許，前往板橋華德市場、土城瑞義市場掃街，至土城瑞坤宮向天上聖母祈福，許多攤販送上柿子、鳳梨預祝高票當選。

得知抽籤號次為二號，侯友宜比出「YA」手勢，帶領全場高喊「Together，厚日子！」他說，二號很好，今天也會推出親子托育篇的廣告，很溫馨，要一起牽起第二代，但最重要的是看到侯友宜人頭像，就要蓋下去。

對手蘇貞昌跨刀請來行政院長賴清德拍攝競選廣告，明天也將由綠營「天王們」站台，一連舉辦兩場大型造勢晚會，是否會擔心自己的請來的大咖不夠多？侯表示，衝刺、選舉的方式很多種，包括掃街、拜票、大型聚會，都可以和粉絲連結。

至於最希望國民黨的哪位大咖幫忙站台，侯友宜說，「當然是市民！他們才是我的大咖」，希望市民多來總部走走，就是他最大的力量。

對於蘇貞昌日前指出，不當老縣長13年了，民調還是超過新北市長朱立倫，侯友宜無奈，「選舉是我在選，他開心就好。」

侯、蘇近日對於老人假牙政策頻頻交鋒，平時怎麼保養牙齒，侯友宜說，經常刷牙，口腔保持乾淨最重要。

(中時 )

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