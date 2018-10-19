花蓮》花蓮縣長抽籤號次確認 徐榛蔚1號、劉曉玫2號、黃師鵬3號

2018年10月19日 10:57 中時 范振和

花蓮縣候選人徐榛蔚（中）抽中1號籤王，支持者大喊：一馬當先、一定當選！（范振和攝）

抽中2的花蓮縣長候選人劉曉玫以年輕人為主訴求，承諾要讓花蓮年輕人找到回家的路。（范振和攝）

花蓮縣選委會主委張垂龍為花蓮候選人黃師鵬代抽到3號。（范振和攝）

「一馬當先、一定當選！」「勇敢改變、勝利新花蓮！」花蓮縣長候選人徐榛蔚、劉曉玫分別抽1、2號，儘管斜雨飄飄，澆不熄支持者的熱情，在會場內外，不斷高喊吉利話語加油打氣。

花蓮縣第18屆縣長候選人號次抽籤，上午9時進行前，花蓮縣選舉委員會前「一帶一路」，早已湧現人潮、車潮，「凍蒜」口號聲，聲囂塵上，選委會主委張垂龍。總幹事陳志強說明抽籤方式與作法後，徐榛蔚抽中1號、劉曉玫抽中2號，另一候選人黃師鵬未到，由張垂龍代抽中3號。

此時「一馬當先！」「勝利新花蓮！」的吉利話紛紛出籠。抽中籤王1號的徐榛蔚告訴大家，必須捍衛花蓮的尊嚴，捍衛花蓮縣政府的金字招牌，不要讓任何人來踐踏花蓮，更不容任何人來踐踏花蓮縣政府的所有公務員，未來的日子裡有風有雨，栽贓抹黑會更加強烈，只要堅守正義的價值和信念，花蓮人一定贏！

「這是一場選賢與能的選舉，希望是良善、溫馨、乾淨、優雅的選舉，我們還有很長的路要走，還有堅定的信念要維護。」徐榛蔚說，花蓮幸福要延續，縣政要繼續，讓抽中1號的她與鄉親共同打拚，打造花蓮成為台灣第1！

劉曉玫說，她很期待在花蓮縣民共同努力下，打造讓年輕人有未來的新花蓮，8年多以來，花蓮的種種現況，最近在網路、媒體，看到高雄的韓國瑜徹底描述了花蓮的現狀「又老又窮」，花蓮人「不是北漂而是四處漂」，可支配所得在台灣是末段班，年輕人怎麼會有未來?

劉曉玫強調，她會尋求產業升級，讓花蓮的農業有未來，讓農二代回到花蓮，透過政府力量，讓企業到花蓮，要用政策讓花蓮變得更好，要讓年輕人找到回家的路。

(中時 )