雲林》地表最強抽籤法！從棺材冒出來抽中4號！

雲林縣虎尾鎮長候選人陳獻堂又出奇招，躺在紙棺木中由禮生抬推抽籤，還吃起腳尾飯。（許素惠攝）

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雲林縣虎尾鎮長候選人陳獻堂又出奇招，躺在紙棺木中由禮生抬推抽籤。（許素惠攝）
雲林縣虎尾鎮長候選人陳獻堂又出奇招，躺在紙棺木中由禮生抬推抽籤，抽中4號，由「唐三藏」祝禱賜號。（許素惠攝）
雲林縣虎尾鎮長候選人陳獻堂又出奇招，躺在紙棺木中由禮生抬推抽籤，抽中4號，由「唐三藏」祝禱賜號，最後到殯葬所把棺木燒化。（許素惠攝）
雲林縣虎尾鎮長候選人陳獻堂又出奇招，躺在紙棺木中冒出來。（許素惠攝）
地表最強抽籤法！從棺材冒出來抽中4號！(許素惠攝)

雲林縣虎尾鎮長候選人陳獻堂19日上午抽籤又出怪招，從一紙紮棺材中冒出來抽中4號，還吃腳尾飯，宛如一場殯禮，隨後又煞有其事地將棺材運抵虎尾殯儀所焚燒，藉以表達他要讓殯葬事務透明化的主張，也祝大家「升官發財」，再度引起眾人側目。

當所有候選人都以喜事方式及心情面對抽籤，陳獻堂卻反其道而行，延續登記參選時的喪葬禮俗調性，毫無禁忌地搬來棺材，棺木前後貼著「凍蒜」，陳獻堂躺在棺木內，由4位身著黑色禮服的禮生推著進到虎尾鎮公所。

由於抽籤場在虎尾堂，陳獻堂在停車場前便一腳踢開棺蓋冒出來，抽中4號，他高喊「事事如意」，由「唐三藏」為他祝禱並賜號，還吃起腳尾飯，讓圍觀民眾大開眼界，大呼真是地表最強！

陳獻堂隨後煞有介事地將棺木運往虎尾殯葬所燒化。他說，如此安排是為了突顯他曾當過殯葬所所長，也要讓鎮民了解他當選後，一定會致力讓殯葬業務更透明化。

(中時 )

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