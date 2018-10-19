台灣3種人紛紛出走 全產總：變成老人島，誰繳稅？

2018年10月19日 11:22 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台灣日前才被外籍人士評選為宜居國家第9名，但究其主因是台灣薪資水平不算高，但生活成本較低，可建立個人財富而受到歡迎。這項優勢對想往上爬升的台灣人，反成為不利發展的絆腳石。在大陸遍撒惠台措施後，全國產業總工會憂心，台灣年輕人走了，資本家走了，專業人才也走，那誰要繳稅？全產總秘書長戴國榮說，「台灣過去叫過勞島，以後就叫老人島」。

中評社報導，現在台灣面對兩大問題，首先是內部整體的勞動市場、勞動環境，還沒辦法有效改善，不僅吸引不了國外人才，連本地人才都開始流失，另外，就是投資環境還沒有改善，未創造更好的就業機會。

全產總秘書長戴國榮分析，大陸惠台31條、福建惠台66條等對台灣人才的吸引力，超乎我們的想像。台灣的教授去大陸教書，薪資都高於台灣的2倍到3倍，當年輕人、社會菁英紛紛離開台灣到大陸，台灣還剩下什麼？恐怕會被掏空變成「老人島」。

戴國榮表示，當初大陸開放後，台商已西進過一次，最近中美貿易大戰雖然有台商回流，回流台商就算想要創造更多工作機會，但若薪資提不上來，一樣留不住人才。

「台灣過去叫過勞島，以後就叫老人島。」戴國榮說，台灣年輕人走了，資本家走了，專業人才也走，那誰要繳稅？同時老人又要領老人年金，台灣財務一定是赤字，還談什麼建設，這是很大的問題，他並不願意見到。

(中時電子報)