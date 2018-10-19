高雄》沒有樂觀本錢！ 黃創夏提四字箴言勝選關鍵

2018年10月19日 10:56 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，高雄已成為外界關注焦點，國民黨提名的韓國瑜從一開始不看好狀態到現在扶搖直上有望翻盤態勢，其實力已不容小覷。但是，黃創夏認為韓國瑜沒有樂觀的本錢，如果沒辦法確保「票票到匭」，再高的支持度，終究只是鏡花水月，曇花一現。

對於韓國瑜的選情，資深媒體人黃創夏於臉書發文表示，如果，沒有辦法確保「票票到匭」，再高的支持度，終究只是鏡花水月，曇花一現。這個危機，正是目前聲勢大漲的韓國瑜，最嚴峻，也是最艱困的挑戰！1124投票日那一天，如果沒有強大的催票動員網絡，很多支持者可能不投票，高支持度並不會變成是高得票率！

黃創夏更指出韓國瑜的第二個艱困挑戰是對越基層的不熟。高雄市38區有891個里，其中里長選舉當中，同額競選的竟然高達311個，佔了35%是「躺著就會當選」。連候選人都已經是「一票就當選了」，這311個里的選民更沒必要出門去投票了，而里長是基層的第一線，有35%的選區投票率已經不可能高，韓國瑜哪能放心相信自己的選票能夠「一票都不少？」

黃創夏認為選情到數30天，選民的支持意向大都已經底定，現在韓國瑜要拚的就是最後催票，能把每一個支持者請到投票所的，才是最後的贏家！並要注意對手是否會出詐騙戲碼的花招，如走路工、指控等手段，「面對這樣無所不用其極的統治者，這才是韓國瑜最大的難關」！

(中時電子報)