高雄》沒有樂觀本錢！ 黃創夏提四字箴言勝選關鍵

韓國瑜網路聲量高漲，被喻為「最強菜販」。但黃創夏認為韓國瑜沒有樂觀的本錢，如果沒辦法確保「票票到匭」，再高的支持度，終究只是曇花一現。(本報系資料照)

友善列印
中時電子報
/整理報導

年底縣市長選戰，高雄已成為外界關注焦點，國民黨提名的韓國瑜從一開始不看好狀態到現在扶搖直上有望翻盤態勢，其實力已不容小覷。但是，黃創夏認為韓國瑜沒有樂觀的本錢，如果沒辦法確保「票票到匭」，再高的支持度，終究只是鏡花水月，曇花一現。

對於韓國瑜的選情，資深媒體人黃創夏於臉書發文表示，如果，沒有辦法確保「票票到匭」，再高的支持度，終究只是鏡花水月，曇花一現。這個危機，正是目前聲勢大漲的韓國瑜，最嚴峻，也是最艱困的挑戰！1124投票日那一天，如果沒有強大的催票動員網絡，很多支持者可能不投票，高支持度並不會變成是高得票率！

黃創夏更指出韓國瑜的第二個艱困挑戰是對越基層的不熟。高雄市38區有891個里，其中里長選舉當中，同額競選的竟然高達311個，佔了35%是「躺著就會當選」。連候選人都已經是「一票就當選了」，這311個里的選民更沒必要出門去投票了，而里長是基層的第一線，有35%的選區投票率已經不可能高，韓國瑜哪能放心相信自己的選票能夠「一票都不少？」

黃創夏認為選情到數30天，選民的支持意向大都已經底定，現在韓國瑜要拚的就是最後催票，能把每一個支持者請到投票所的，才是最後的贏家！並要注意對手是否會出詐騙戲碼的花招，如走路工、指控等手段，「面對這樣無所不用其極的統治者，這才是韓國瑜最大的難關」！

(中時電子報)

雲林》地表最強抽籤法！從棺材冒… 為選戰加溫！國民黨24日起 吳敦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。