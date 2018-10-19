為選戰加溫！國民黨24日起 吳敦義每早上8點半臉書直播

國民黨發言人洪孟楷19日宣布，黨主席吳敦義24日起每早八點半將臉書直播，回應時事議題。（國民黨提供）

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旺報

選戰僅剩40天不到，國民黨發言人洪孟楷19日宣布，國民黨主席吳敦義將於選戰倒數一個月的10月24日起，周一到周五，天天上午八點半親上國民黨自製直播節目「仗義執言-團長零距離」，以臉書直播方式、透過line群組轉傳，擴大影響力。

洪孟楷展示位於國民黨四樓的網路直播室，擺設簡單但五臟俱全，包含3架攝影機、打光燈、主控電腦等，洪孟楷表示，這是由原本辦公室改裝而成，同仁以最簡單的方式清出空間，除了機器設備的必要花費，幾乎沒有再額外花費；位於黨部內的直播室也可以隨時開on，即刻回應。

上午也先播出一段直播節目的預告影片，內容稱吳敦義是「見招拆招、半才無礙」，並展現過去吳敦義擔任行政院長時，與綠委爭鋒相對的新聞畫面，訴求吳敦義的「超強戰力」。

節目預計每天上午八點半到九點共半小時，洪孟楷擔任主持人、吳敦義主講，預計分為四個階段，包括頭條時事回應、每天一縣市選情加溫、重要議題主講、以及網友媒體提問。

洪孟楷表示，吳主席不預設任何底線，一早將會準備好當日新聞最熱話題，透過節目親自回應，另外每日也設定重要議題，主打蔡政府過去兩年五個月不及格的施政，如果吳敦義當天有全台輔選行程、當天不在北部，也會由曾永權或郝龍斌兩位副主席代打。

(旺報 )

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