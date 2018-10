美中對抗川普會不會賣台？柯文哲：Of course當然！

2018年10月19日 10:54 中時電子報 高德順 整理報導 整理報導

台北市長柯文哲接受彭博專訪時表示,在美國和中國的對抗之間,台灣不過就是「架上的商品」,台灣不能高估自己,必須設法提升自己的價值。當被問及美國總統川普會不會出賣台灣時,他毫不遲疑地回答「Of course(當然)」。

柯文哲17日接受彭博專訪於今日登出,柯文哲以中、英文夾雜的方式指出,台灣千萬不能高估自己。他說:「Taiwan is only a product on the shelf (台灣不過是架上的商品),對自己要有清楚的認識。」他指出,美中對抗是未來15年的世界局勢,所以沒有兩岸關係,只有美中對抗之下的台灣議題。柯文哲表示,川普就是商人,台灣必須想辦法提升自己的份量,向美國加強展現民主、經濟透明等共同價值。當被問及川普會不會出賣台灣時,他毫不遲疑地回答Of course(當然)。

柯文哲「兩岸一家親」的說法再度成為競選對手的攻擊點。他表示,「兩岸一家親」遭受攻擊,不過就是政治鬥爭,是其他政黨想除掉政治上的競爭者而已。

柯文哲也提到,如果沒有社群媒體,自己早就死了很多次,「要不然傳統媒體每天這樣打,要怎麼存活?」他坦言能引起年輕族群的共鳴,並非因為自己完美,而是他們對兩個主要政黨都非常絕望,「因為我是他們的希望,但有時候他們高估了我。」

至於到底選不選總統,柯文哲說「真的很不想選」,「以後的事以後再講」。

(中時電子報)