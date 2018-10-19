美中對抗川普會不會賣台？柯文哲：Of course當然！

台北市長柯文哲(資料照)

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中時電子報
整理報導

台北市長柯文哲接受彭博專訪時表示，在美國和中國的對抗之間，台灣不過就是「架上的商品」，台灣不能高估自己，必須設法提升自己的價值。當被問及美國總統川普會不會出賣台灣時，他毫不遲疑地回答「Of course（當然）」。

柯文哲17日接受彭博專訪於今日登出，柯文哲以中、英文夾雜的方式指出，台灣千萬不能高估自己。他說：「Taiwan is only a product on the shelf （台灣不過是架上的商品），對自己要有清楚的認識。」他指出，美中對抗是未來15年的世界局勢，所以沒有兩岸關係，只有美中對抗之下的台灣議題。柯文哲表示，川普就是商人，台灣必須想辦法提升自己的份量，向美國加強展現民主、經濟透明等共同價值。當被問及川普會不會出賣台灣時，他毫不遲疑地回答Of course（當然）。

柯文哲「兩岸一家親」的說法再度成為競選對手的攻擊點。他表示，「兩岸一家親」遭受攻擊，不過就是政治鬥爭，是其他政黨想除掉政治上的競爭者而已。

柯文哲也提到，如果沒有社群媒體，自己早就死了很多次，「要不然傳統媒體每天這樣打，要怎麼存活？」他坦言能引起年輕族群的共鳴，並非因為自己完美，而是他們對兩個主要政黨都非常絕望，「因為我是他們的希望，但有時候他們高估了我。」

至於到底選不選總統，柯文哲說「真的很不想選」，「以後的事以後再講」。

(中時電子報)

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