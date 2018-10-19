花蓮》花蓮中區4鄉鎮長選舉 新面孔參選佔八成

2018年10月19日 11:02 中時 張祈

花蓮中區鄉鎮市不含山地鄉鎮包括壽豐、鳳林、光復及豐濱等4鄉鎮，總計人口數約4萬6千餘人，這次共有10人參選，其中壽豐、光復為3人競爭，鳳林、豐濱則為2人參選，除了鳳林鎮有現任尋求連任，其餘3鄉鎮8人皆是新面孔挑戰，將為中區各鄉鎮，注入全新面貌。

壽豐鄉長3人參選，皆是首次挑戰鄉長選舉的新人，實力堅強的壽豐鄉農會5連霸總幹事曾淑懿來勢洶洶，面對遠從美國返鄉投入選舉的大學教授沈昌輝、退休電信員工謝如哲，曾氣勢高昂，是目前勝算最大的候選人。

同為3人參選的光復鄉，同樣也有來自農會體系的強棒，七連霸光豐農會總幹事的林清水，迎戰擁有20年公務經驗的鄉代吳明修、財政專業的鄉代鄭桂鐘，3人皆深耕地方多年，各有支持派系，下屆選情同樣激烈。

客家大鎮鳳林鎮上演「前後任鎮長PK」，現任鎮長蕭文龍尋求連任，有著執政優勢，加上10餘年民意代表資歷，面對「前輩」的單挑，會是場吃力的選戰，前鎮長林廷光鎮長屆滿後，任職花蓮縣政府客家事務處長，在客家事務推動上多有著墨，搶攻客家大鎮寶刀未老。

隔在海岸山脈外的豐濱鄉，現任鄉長劉靜芳2屆任滿，下屆選舉有鄉代會主席邱福順、鄉公所秘書林慶龍登記參選，邱福順有近8年鄉代資歷，掌握地方民意，林慶龍則是20多年資深公所員工，這場所會之爭無論誰當選，都將為豐濱鄉帶來新氣象。

(中時 )