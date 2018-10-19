新竹》新竹市長抽籤 林智堅6號、許明財4號、謝文進1號

無黨籍謝文進抽中籤王1號。（徐養齡攝）

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謝文進抽完後與支持者在場外呼口號。（徐養齡攝）
許明財（左三）抽中4號，高喊「勢如破竹」。（徐養齡攝）
許明財抽中4號。（徐養齡攝）
林智堅由選委會代抽抽中6號。（徐養齡攝）
黃源甫抽中3號。（徐養齡攝）
李驥羣2號。（徐養齡攝）
郭榮睿5號。（徐養齡攝）

新竹市年底三合一大選19日抽籤，候選人拚陣仗也拚聲勢，市長候選人成為全場焦點，民進黨現任市長林智堅由選委會人員代抽，抽中6號，無黨籍謝文進抽中籤王1號，國民黨許明財抽中4號，無黨籍黃源甫3號、李驥羣2號、郭榮睿5號。

尋求連任的民進黨籍市長林智堅因公未親自到場抽籤，由選委會代抽，其餘市長候選人則都親自到場，抽到6號，幸福特攻隊成員及支持者們高喊「六六大順」，盼是象徵連任順利的好兆頭。

再戰市長的國民黨許明財，則在大批支持者簇擁下，從競總一路拜票到抽籤現場，最後抽中4號，立刻喊出「勢如破竹、事事如意」，支持者歡聲鼓舞，誓言要重返執政，讓藍天重現綠地。

無黨籍市長候選人謝文進則與議會新民意黨團候選人們一同現身，在震耳欲聾的加油聲中，謝抽中籤王1號，開心高喊「新竹支持謝文進，新竹一定大躍進」，隨後與大批支持者展開掃街拜票。

無黨籍黃源甫、李驥羣、郭榮睿，則各自前往抽籤，郭榮睿展現氣度，與其他候選人握手時還恭賀「凍蒜」，最後黃抽中3號，李2號，郭5號，皆表示有信心能打出一場漂亮的選戰。

(中時 )

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