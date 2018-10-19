NBA》歐利尼克最後0.2秒絕殺補籃 熱火險勝巫師

2018年10月19日 11:18 中時電子報 黃及人

這下子熱火前鋒歐利尼克真的變成華盛頓球迷心中最痛恨的球員了！整場比賽都被地主球迷狂噓的歐利尼克，卻在最後0.2秒抓到關鍵進攻籃板，直接補進致勝兩分球，幫助熱火不可思議以113比112氣走地主巫師，摘下新球季首勝。

在史波斯查擔任熱火11個球季以來，從未嘗過開季2連敗滋味，在開幕戰飲恨輸給魔術後，熱火還是全聯盟唯一必須開幕就面臨背靠背比賽的球隊，儘管才從奧蘭多趕到華盛頓出賽，熱火看來毫無倦容，更跟巫師一路糾纏到讀秒階段。

為何華盛頓球迷這麼討厭歐利尼克？因為他曾在比賽當中，刻意肘擊巫師前鋒歐布雷，如今又多了1個討厭他的理由，儘管沃爾最後56.6秒兩罰俱中，幫助巫師112比111領先，隨後雙方攻勢都沒得手，直到最後一刻才產生變化。

韋德最後3.2秒執行22呎中距離跳投，這球雖然沒進，歐利尼克卻搶下進攻籃板隨即補進，僅留0.2秒給巫師進行最後一波攻擊，結果當然沒有奇蹟出現，巫師充滿怨念輸掉這場主場開幕戰，也讓華盛頓球迷更加痛恨歐利尼克了。

熱火以賈許理查生28分最高，麥古德也有20分，戴瑞克瓊斯17分，絕殺功臣歐利尼克替補只打15分鐘，貢獻9分、4籃板；巫師則以沃爾26分、9助攻表現較佳，畢爾也拿20分，傑夫格林17分。

(中時電子報)