國民年金負債總額破兆 社保司：潛藏負債非破產

2018年10月19日 11:22 中時 林周義

國民年金今年邁入第10年，日前精算結果顯示，國民年金潛藏負債總額破兆，將依法調高費率至9%。社會保險司司長商東福表示，潛藏負債非破產，也非立即需支付的實際現值。若不調漲費率，仍可維持給付至2047年。此次精算結果與上次比較，均維持在27%的基金提存比率。商東福強調國保財務仍穩健，預計年底前正式公告費率調整結果。

商東福表示，精算報告中提到的「潛藏負債」，指的是國民年金保險未來給付的精算現值，依照評價日（10月1日）當時納保、曾納保對象、領取給付人員的繳費年資，預估未來終身可領取的保險給付總額成本，而非現在需繳出的現值。

依照《國民年金法》第10條，國保開辦時，費率為6.5%，第3年調高0.5%，之後每2年調高0.5%-12%。若基金餘額足以支付未來20年的保險給付，就不需調高費率。此次精算結果中，若維持相同費率，基金餘額將在2048年無法應付當年支付；若每年調整0.5-12%，則會在2052年無法應付當年支出。衛福部將進行核定程序，預計於年底前正式公告費率調整結果。

隨著納保人數的增加，保費也會隨之提升，政府也會將其運用於投資、賺錢。商東福表示，國民年金為社會保險中唯一由政府承擔完全責任的保險，不會有破產問題。只要如期繳納國保保費，即可如期領到國民年金給付。

(中時 )