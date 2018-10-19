便祕37年最久3周才排便 女星體檢後驚愕得知「大腸全切」

2018年10月19日 11:26 中時電子報 吳品瑤

在《風水世家》飾演白目小三「貝拉」爆紅的女星張懷媗，曾上節目自爆「異於腸人」，從小就嚴重便秘，還一直以為一周上一次大號很正常，直到去年體檢，被醫生告知她排泄狀況相當不健康，必須動刀才能解決問題，她上周日動刀，時隔6天後，她今天凌晨終於跟粉絲報平安，驚曝：「大腸全切除，取出了 150公分的腸」。

張懷媗自小就有嚴重便秘，最常一次竟3周才排便，還曾拍戲到一半因為肚子痛緊急送醫，結果是便秘造成的，而健檢後醫生告知她的腸子比一般人長，過長導致下垂成U型，整體看起來是M字形，「我的大腸有4個轉折，大便會堵住排不掉」，她堵塞到一旦順利排便馬上容光煥發，「走出廁所就像白雪公主」，而被這個問題困擾37年，她日前決定接受醫生建議，於本月14日下午動切腸手術。

張懷媗動刀後6天終於上臉書po文報平安，表示手術成功，但術後幾天真的太難熬「疼痛指數破百」，她透露37年便秘換了的結果便是「大腸全切除」，花了3個多小時切掉150公分長的大腸，雖手術順利然術後痛到無法移動、翻身也不能說話，「不停地感覺到內臟被剝離的疼痛與位移」，無法想像自己竟能撐過這樣的痛苦。

而她經歷6天禁食只能打點滴抗生素的戰鬥期，待排氣後終於能喝下第一杯水，只有10cc仍讓她覺得自己得救了，「不好喝的水都覺的『好甜好好喝』」，現在身體漸漸好轉，已經進步到能喝30cc的柳橙汁，心情之激動，「讓我激動的像純真少女燦爛的笑」，張懷媗除了感謝醫護人員的照顧外，更說媽媽幫她把屎把尿「很偉大」，也承諾粉絲會繼續po文，跟大家分享這次改變人生的動刀記。

(中時電子報)