兩岸新媒體交流 有助換位思考

2018年10月19日 11:22 旺報 陳柏廷 ／北京報導 特派員／北京報導

首屆「海峽兩岸網絡新媒體大陸行」18日正式啟動，連帶吸引不少兩岸年輕人在線上關注。出席活動的相關台灣青年及新媒體代表就表示，新媒體平台的報導，除更貼近年輕人使用習慣，也有助兩岸青年「換位思考」增進彼此了解，甚至讓兩岸碰出更多火花。

首鋼集團創業公社台港澳事業部總經理鄭博宇指出，新媒體傳播性相較傳統媒體更強，是一種次文化式的兩岸交流新管道；此次活動的相關報導可以藉由兩岸各式新媒體平台即時傳播，訊息傳遞更快、也更廣。

鄭博宇強調，這種新媒體的報導方式可以讓更多的台灣民眾、特別是台灣青年看到大陸這些年改革開放的發展近況；同樣地，也可以讓大陸民眾藉由台灣媒體的報導，更了解台灣民眾的需求。

「這是一種換位思考」，鄭博宇稱，藉由兩岸新媒體參與，透過彼此報導視角，讓兩岸年輕人都可以知道，彼此更著重的是那個方面，什麼樣的報導更可以感動兩岸年輕人，這過程有助兩岸青年相互理解。

此外，中華自媒體暨部落客協會理事長鍾婷也稱，新媒體是必然的趨勢，參與活動讓其充分感受到，兩岸媒體對於產業變革非常期待；希望這樣的採訪活動能變成「常態化」，以更貼近兩岸年輕人的視角，來推進兩岸正向理解。

作為典型的兩岸新媒體人，90後的台灣女生周思妤，在取得北京大學新聞與傳播專業碩士學位後，順利留在北京工作，成為「今日頭條」中「兩岸尋親」項目負責人。

周思妤稱，兩岸尋親項目自去年4月試運行以來，已經發布推送183條尋親資訊，成功幫助69個兩岸家庭團圓，相關閱讀量已達3.55億；其中，年紀最大的老兵100歲；跟親人失聯時間最長有80年；最快僅用半小時就尋親成功。

周思妤說，她很高興能用科技手段，彌補歷史留下的遺憾，希望通過互聯網、新媒體等多種方式，讓兩岸迸出更多火花。

(旺報 )