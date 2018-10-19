MLB》季後賽狗熊變英雄 紅襪稱霸美聯殺入世界大賽

2018年10月19日 11:42 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

賽揚獎左投普萊斯先發6局飆9K無失分，一掃季後賽一條蟲的罵名。（美聯社）

過去在季後賽11次先發、戰績0勝9敗的紅襪賽揚獎左投普萊斯（David Price），因為王牌投手賽爾（Chris Sale）身體不適，只休3天就登板先發。結果普萊斯繳出6局9K零失分好投，加上傑迪馬丁尼茲（J.D. Martinez）、狄弗斯（Rafael Devers）以全壘打相挺，幫助紅襪以4比1擊敗太空人，4勝1敗拿下美聯冠軍，也讓太空人衛冕夢碎。

這是普萊斯從2008年以來，首次只休3天就登板先發，結果一掃「季後賽一條蟲」的罵名。反觀去年季後賽威風八面，還拿到美聯冠軍賽MVP的前「虎王」韋藍德（Justin Verlander），先發6局被敲7安，卻有兩支致命長打，又欠缺隊友火力支援，無奈吞敗。

曾是太空人棄將的傑迪馬丁尼茲，在3局上逮住韋藍德的失投曲球，大棒掃出左外野陽春炮。這次馬丁尼茲今年季後賽第2轟，前1支是分區系列賽對洋基首戰的3分炮，也是致勝關鍵。

狄弗斯在6局上敲出關鍵3分全壘打。（美聯社）

而在本次美聯冠軍賽前4戰，先馳得點的隊伍最後都拿下勝利，第4戰先聲奪人的功臣，就是首局就敲出兩分打點安打的狄弗斯。這次狄弗斯則在6局上無人出局，一、三壘有人的情況下，把韋藍德的98哩偏高火球大棒送出中左外野牆外，讓紅襪打完6局以4比0領先。

這也是狄弗斯今年季後賽首轟，去年分區系列賽他敲出兩轟，卻無法改變紅襪被太空人淘汰的結局，今年終於報了一箭之仇。狄弗斯也成為史上第5位還沒滿22歲、就在季後賽累積3轟以上的強打少年，前4人是米奇曼托（Mickey Mantle）、哈波（Bryce Harper）、米蓋卡布瑞拉（Miguel Cabrera）與安卓瓊斯（Andruw Jones）。

紅襪繼2013年之後，再度打入世界大賽，今年季後賽客場5戰全勝令人驚奇。太空人今年例行賽也拿下創隊史新猷的103勝，美聯冠軍賽先在波士頓搶到1勝，回到主場卻吞下3連敗，衛冕夢碎，沒能中止2001年以後沒有球隊能衛冕世界大賽冠軍的魔咒。

(中時電子報)