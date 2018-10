台北》稱台灣是商品挨批 柯P：難道要說我們是世界上最偉大國家？

2018年10月19日 11:31 中時 張潼

《彭博新聞》刊出台北市長柯文哲專訪,內文提到,柯認為美中對抗的局勢下,其實沒有所謂「兩岸關係」,有的只是「中美對抗局勢下的台灣議題」,可以說,台灣其實只是川普商品架上的一項產品。雖這番分析引來藍綠人士抨擊,不過,柯文哲剛剛受訪時強調,這沒有失言,「不然要講什麼?講我們是世界上最偉大的國家?美國、中國都要聽我們的?」

根據《彭博》這則以「Taipei Mayor Says Taiwan Is ‘Just a Product on a Shlef’for Trump」為題的報導提到,柯文哲在接受專訪時指出,他認為台灣必須接受「台灣是美中之間的籌碼」的事實,「台灣是商品架上的一項產品」;他還說,美中對抗是未來的世界局勢,所以,沒有兩岸關係,只有美中對抗下的台灣議題,甚至當被問到是否覺得美國總統川普會出賣台灣,柯也直言「Of course!」

對此,柯文哲今受訪時重申,專訪中提到的內容,是他對兩岸關係的看法,未來15年中美對抗的國際局勢已經形成了,他認為沒有所謂兩岸關係,而是中美對抗世界局勢之下的台灣議題,是一個「issue」。

至於川普會出賣台灣、美國不可靠等言論,柯文哲也說,其實要是念歷史就知道,弱國無外交,強國才有,在中美對抗大架構下,台灣要去思考如何生存、獲取最大利益;而在這樣個國際局勢與架構下,既然要尋求自己的位置,很重要一點就要提高我們自己的價格。他強調,川普已經講得很清楚了,美國第一、美國利益第一優先,我們就要思考說怎麼提高我們的價格。

針對美國下個月要在南海、台海一帶軍演,柯文哲也說,這就是回到他講的,美國要軍演台灣也不能說NO,不能說要選舉航空母艦不要靠過來,不可能,那如果這是既定事實,就只是過程中怎麼應付而已。

而面對藍綠都批評他這番言論是失言,柯文哲不以為然回應,不然應該講什麼?哪有失言,難道要講我們是世界上最偉大的國家?美國、中國都要聽我們的?

(中時 )