台北》稱台灣是商品挨批 柯P：難道要說我們是世界上最偉大國家？

2018年10月19日 11:31 中時 張潼

《彭博新聞》刊出台北市長柯文哲專訪，內文提到，柯認為美中對抗的局勢下，其實沒有所謂「兩岸關係」，有的只是「中美對抗局勢下的台灣議題」，可以說，台灣其實只是川普商品架上的一項產品。雖這番分析引來藍綠人士抨擊，不過，柯文哲剛剛受訪時強調，這沒有失言，「不然要講什麼？講我們是世界上最偉大的國家？美國、中國都要聽我們的？」

根據《彭博》這則以「Taipei Mayor Says Taiwan Is ‘Just a Product on a Shlef’for Trump」為題的報導提到，柯文哲在接受專訪時指出，他認為台灣必須接受「台灣是美中之間的籌碼」的事實，「台灣是商品架上的一項產品」；他還說，美中對抗是未來的世界局勢，所以，沒有兩岸關係，只有美中對抗下的台灣議題，甚至當被問到是否覺得美國總統川普會出賣台灣，柯也直言「Of course！」

對此，柯文哲今受訪時重申，專訪中提到的內容，是他對兩岸關係的看法，未來15年中美對抗的國際局勢已經形成了，他認為沒有所謂兩岸關係，而是中美對抗世界局勢之下的台灣議題，是一個「issue」。

至於川普會出賣台灣、美國不可靠等言論，柯文哲也說，其實要是念歷史就知道，弱國無外交，強國才有，在中美對抗大架構下，台灣要去思考如何生存、獲取最大利益；而在這樣個國際局勢與架構下，既然要尋求自己的位置，很重要一點就要提高我們自己的價格。他強調，川普已經講得很清楚了，美國第一、美國利益第一優先，我們就要思考說怎麼提高我們的價格。

針對美國下個月要在南海、台海一帶軍演，柯文哲也說，這就是回到他講的，美國要軍演台灣也不能說NO，不能說要選舉航空母艦不要靠過來，不可能，那如果這是既定事實，就只是過程中怎麼應付而已。

而面對藍綠都批評他這番言論是失言，柯文哲不以為然回應，不然應該講什麼？哪有失言，難道要講我們是世界上最偉大的國家？美國、中國都要聽我們的？

(中時 )