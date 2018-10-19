選戰倒數一個月 吳敦義周一至五將天天上網路直播

2018年10月19日 11:29 中時 季節

選戰僅剩四十天不到，國民黨發言人洪孟楷19日召開記者會宣布，黨主席吳敦義將於選戰倒數一個月的10月24日起，週一到週五天天上午八點半親上國民黨自製直播節目「仗義執言-團長零距離」，以臉書直播的方式、並透過line群組轉傳，擴大影響力。

洪孟楷19日展示位於國民黨四樓的網路直播室，擺設簡單但五臟俱全，包含三架攝影機、打光燈、主控電腦等，洪孟楷說「這是由原本辦公室改裝而成，同仁以最簡單的方式清出空間，除了機器設備的必要花費，幾乎沒有在用到任何一毛錢」，而位於黨部內的直播室，也可以隨時開on，即刻回應。

19日的記者會也先播出一段直播節目的預告影片，內容稱吳敦義是「見招拆招、半才無礙」，並把過去吳敦義擔任行政院長時與綠委爭鋒相對的新聞畫面給展現出，訴求吳敦義的超強戰力不言而諭；而「仗義執言-團長零距離」取名則來自文傳會青年朋友的發想，「當初認為主席出馬很難得，沒想到主席也有意為選情加溫、並且運用他的高度來針貶時事，又可以透過直播節目一刀未剪，所以就是助選團團長與網友的零距離體驗。」

洪孟楷也談到吳敦義主席日前參觀新攝影棚時憶起過往擔任民意代表時，也常常上政論節目為黨辯護捍衛，當時還有民眾call in，所以無論是現場節目或錄影，對吳主席來說是駕輕就熟；而在選戰最後一個月天天上直播，更是我國民主選舉中空前的創舉。

節目預計每天上午八點半到九點，半個小時內將由洪孟楷擔任主持人，吳敦義主席主講，預計分為四個階段，包括頭條時事回應、每天一縣市選情加溫、重要議題主講、以及網友媒體提問。洪孟楷表示吳主席不預設任何底線，一早將會準備好當日新聞最熱話題，讓吳主席透過節目親自回應，另外每日也設定重要議題，主打蔡英文政府過去兩年五個月不及格的施政。若吳敦義有全台輔選行程當天不在北部，則會由曾永權或郝龍斌兩位副主席代打。

(中時 )