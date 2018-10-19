新豐社會托育托老中心啟用　搖籃到搖椅全人照顧

新北市長朱立倫主持新豐社會宅啟用典禮，要打造從搖籃到搖椅的全人照顧中心。（吳岳修攝）

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朱立倫與小朋友們在托育中心一起玩模型房屋。（吳岳修攝）
老人家在新豐公共托老中心跟著老師學習如何調配飲料。（吳岳修攝）

新北市府一手打造的新豐青年社會宅，9到14樓作為青年社會住宅，建商回饋1到8樓及15到18樓作為公共托育、托老、身心障礙小型作業所、拆除大隊及警察局用地，新北市長朱立倫19日主持啟用典禮，他表示將以新豐社會宅為典範，打造全人照顧目標，讓民眾從搖籃到搖椅都能獲得妥善的照顧。

新豐青年社會住宅位於樹新路222號，位處新北市新莊、樹林及板橋交界處，大樓1、2樓為新北市警樹林分局交通分隊及新莊分局新樹派出所用地，3樓設立公共托育中心及身心障礙者小作所，4樓為公共托老中心及市民活動中心，9至14樓則為青年社會住宅，另闢獨立出入口供住戶進出。

朱立倫主持啟用典禮時表示，新豐社會宅是新北市第58家公共托育中心、第37家公共托老中心及第19家身障小作所，結合了住宅及托育、托老及市民活動中心為一身，可說是一個多功能社區，同時滿足年輕人安身立命的住宅，兼顧養兒育女及照顧長者的需求，還能提供身障者訓練。

朱立倫強調，政府讓人民無所擔憂，替人民將家中老小照顧好，年輕人才有辦法放心打拼，新北市政府早就考量到這些問題，新豐社會宅的設計一次到位，幾乎從搖籃到搖椅全部解決，讓市民可以此共生、共學、共創、共遊，可說是「全人照顧、跨代共融」。

(中時 )

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