宜蘭》子女遭影射違法開採 林姿妙陣營出示公文打臉綠營

林姿妙陣營出示林務局、宜蘭縣政府的公文，澄清「益興礦業」絕無盜採砂石違法情事，並反批綠營不要抹黑栽贓。（胡健森翻攝）

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林姿妙陣營出示林務局、宜蘭縣政府的公文，澄清「益興礦業」絕無盜採砂石違法情事，並反批綠營不要抹黑栽贓。（胡健森翻攝）
林姿妙陣營出示林務局、宜蘭縣政府的公文，澄清「益興礦業」絕無盜採砂石違法情事，並反批綠營不要抹黑栽贓。（胡健森翻攝）

有媒體接到爆料，指國民黨籍宜蘭縣長候選人林姿妙的兒女在宜蘭經營「益興礦業」，卻曾連續兩年因違反《森林法》、《水土保持法》遭到裁罰；林姿妙陣營則出示公文回應說，「益興礦業」被罰是事實，但卻是因為大雨沖刷，導致土石流越界，並非盜採砂石的違法行為，林姿妙更表示，不要為了選舉抹黑栽贓，做出不實的指控。

爆料內容指出，林姿妙的兒女在宜蘭經營益興礦業股份有限公司，其租用地位於保安林內，並曾連續兩年因違反《森林法》、《水土保持法》遭到裁罰；民進黨立委陳亭妃則質疑說，林姿妙兒女現在握有有礦業公司，未來還會扮演甚麼角色？

林姿妙19日參加候選人抽籤時親上火線回應說，子女從事的是正當事業，不要為了選舉就抹黑栽贓，選舉要公平、公正、公開，應該以正面的態度為社會服務，這種不實的指控，大家心裡都很清楚，被罰是事實，原因是大雨沖刷導致，並不是違法盜採砂石。

陪同抽籤的國民黨立委許淑華則當場出示林務局、縣政府的公文為佐證並補充表示，兩份公文內容很清楚，是因為益興礦業所承租的土地連續受到豪雨沖刷，引發的土石流不慎越界而被罰，沒有涉及不法開採的行為，如果有人要透過齷齪的手法打擊他人，相信宜蘭鄉親會看得非常清楚。

許淑華強調，「益興礦業」被罰是事實，但並不是因為違法開採砂石或任何其他違法情事，而是連續豪雨所造成的土石流不慎越界，相關單位也要求業者自行改善，與民進黨刻意影射盜採砂石完全不同，民進黨扣人帽子、含沙射影的選舉手法，讓人非常不齒。

(中時 )

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