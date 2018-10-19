桃園》陳學聖陣營控桃市府 涉嫌圖利廠商2億多元

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國民黨籍桃園市長候選人陳學聖，19日上午與其競選總幹事孫大千召開記者會，控訴桃園市府高層涉嫌圖利國策顧問吳寶清等人的市地重劃理事會和建商，多達2.2億元，要求桃園市府需在2天內說明，否則將去地檢署告發。

孫大千首先指出，選戰一開始他們就規劃好，鑑於桃園非國民黨執政，選戰拉太長對他們不利，因此決定選前四十天開始發動，從19日開始用一系列記者會，把過去幾年蒐集到的鄭文燦政府幕後真相，向外界報告。

接著孫大千指出，依照《桃園市營建剩餘土石方自治條例》規定，只有公共工程之間才可直接交換土石方，私人建築工程剩餘土石方只能先運到土資場或合法收容場所處理，不能直接送到其他工程(含公共工程)。但是桃園市府卻同意讓13處民間私人建築工程的剩餘土石方，直接交換回填給屬於民間自辦工程的桃園小檜溪市地重劃工程。

孫大千表示，藉此，13個工地省去處理費1.65億元(內含處理費證明費運費)，而小檜溪省去購土費0.54億元，總共圖利2.2億元，而且該案申請人為小檜溪理事長吳寶田，13件建築工程起造者又有8件是他所屬的麗寶建設與子公司，或合夥老友的公司，吳寶田還在2018年獲民進黨中央政府續聘為國策顧問，合理懷疑有圖利私人公司且公家單位配合圖利之行為。

孫大千還說，桃園市議員舒翠玲收到檢舉函，於106年4月11日質詢，7天後小檜溪營建土石方回填計畫書馬上就申請變更，且在之後一年三個月內變更七次之多，如果不是有問題，何需如此？

因此陳學聖表示，給桃園市政府2天時間出面說明，鄭文燦是明知此事，還是不知被蒙蔽都要說清楚，如果不出面，他們將去地檢署告發。此外若他當選桃園市長，一定馬上查本案，看有無官商勾結圖利之舉。

最後孫大千表示，因為知道桃園市府在桃園公關做很好，若在桃園辦記者會，就算在競選總部開，地方媒體仍會受到壓力，所以未來跟鄭文燦有關的記者會，都會在立法院召開。

(中時 )

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