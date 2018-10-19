台南》韓流旋風外溢台南 49.5％台南人盼換市長換黨做做看

2018年10月19日 11:35 中時 朱真楷

台南市長選戰因無黨籍的「虧雞」林義豐掀起Crazy風，讓當地選情受矚目。台灣競爭力論壇發布最新民調顯示，如果明天投票，民進黨候選人黃偉哲拿下27.5％支持度，其次為國民黨候選人高思博20.3％、林義豐10.9％，顯示黃偉哲領先高思博的幅度已趨近到僅7.2個百分點。而且，在中央執政不力的大環境下，有高達49.5％的台南人希望市長換人做做看。

台灣競爭力論壇於今天上午發布「2018台南市長爭霸戰民調」。該論壇執行長謝明輝指出，當民眾被問到「如果明天就是投票日，請問您最有可能會投給哪一位？」以黃偉哲的27.5％支持度最高，其次高思博有20.3％，及林義豐的10.9％、蘇煥智4.6％。

謝明輝指出，根據台灣競爭力論壇的追蹤，黃偉哲在7月時的支持度為31.7％，如今是下跌4.2％，來到27.5％；高思博則是從7月的16.1％上升4.2％，來到20.3％；林義豐的支持度則是從7月的6.6％、9月的12％，到此次的10.9％。

謝明輝說，黃偉哲與高思博的支持度已逐漸拉近只剩7.2個百分點，且若分析表態一定會投票的民眾，兩人差距更縮小至6％左右；而「虧雞」林義豐自從成功舉辦DJ電音趴後，支持度陡升近1成，但隨著選情加溫，無黨籍確實有邊緣化的跡象。

另方面，謝明輝說，當民眾被問到「有人說，民進黨在台南已經執政20多年，應該換人或者換別的黨做做看，請問您同意不同意這種說法？」結果有49.5％同意換黨換人做做看，超過不同意的28％。

同時，當民眾被問到「整題來說，請問您對中央政府這2年多以來的執政表現滿不滿意？」有57.9％感到不滿，僅25.4％感到滿意。

因此，謝明輝說，雖然台南曾被戲謔為某黨只要推個西瓜都能當選，但隨著民進黨中央執政的失敗，各地民眾感到不耐，才會早成有將近半數的台南人希望市長可以換黨換人執政，這顯然已成為趨勢。

值得關注的是，謝明輝說，國民黨高雄市長候選人韓國瑜掀起的旋風，廣泛吸引青年世代、農漁民、軍公教的認同，這股「韓流」效應勢必將牽動台南市的選情。他直言，這不僅讓林義豐的網路聲量被韓國瑜的外溢效應稀釋，連帶國民黨在南部所推出的候選人也因而受益，進而吸納各階層選票；高思博若能順勢而為，推出「南高合作，共創新藍天」看板，必然能讓台南變天的機會變大。

與會的台大政治系碩士在職專班總顧問彭錦鵬也說，韓國瑜所掀起的「韓流」效應到底會發揮到哪種程度，從現在來看，顯然這股熱帶氣旋還在上升中；因此，韓國瑜現象對台南市長選舉的影響會有多大，很值得關注。

謝明輝說，該民調是由台灣競爭力論壇委託世新大學民意調查中心執行，訪問時間為10月13日至15日，有效樣本1075人，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

(中時 )