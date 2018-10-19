汎德發表2019年式BMW 1系列掀背跑車

汎德上市2019年式BMW 1系列車款。圖／業者提供

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寶馬（BMW）汽車總代理汎德宣布，推出2019年式寶馬1系列5門掀背跑車，並全面升級標準配備，包含原廠中文智能衛星導航系統、8.8吋全彩觸控大螢幕、BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務、Dakota真皮座椅(120i M Sport、125i M Sport之升級內容)等，建議售價156萬元起。

汎德指出，2019年式 1系列搭載BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務，，凡下載BMW Connected App，即可透過智慧型手機監控車門車窗、燃油量、胎壓等車輛狀態，且能遠端遙控解鎖/上鎖、進行車輛定位或預先啟動空調送風。BMW Connected App還可結合手機行事曆功能管理旅程，例如將目的地傳送至車內導航系統、尋找興趣點或根據交通狀況提醒車主出發時間。旅程諮詢秘書則藉由真人語音通話，協助查詢餐飲、住宿、電影時刻表等生活資訊，甚至可將目的地直接傳送到車內的原廠中文智能衛星導航上，讓駕駛完全不必分心設定導航，進而提升整體行車安全性。除了智能遠端遙控及旅程諮詢秘書之外，完整BMW ConnectedDrive智慧互聯駕駛服務還包含SOS智能緊急求助、線上生活資訊、即時路況資訊、遠距售後服務等六大項目。

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