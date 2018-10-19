鷹派挑釁 美前官員籲廢除限制對台軍售的八一七公報

2018年10月19日 11:38 中時電子報 盧伯華

美中關係近來因貿易、南中國海、台灣及其他議題日趨緊張，川普政府內部對中鷹派立場日漸強硬。前美國軍方負責對中國事務的官員在媒體撰文呼籲，美國應該考慮廢除美中第3個聯合公報──即影響對台軍售最大的「八一七公報」。但著名研究中國事務的學者何理漢認為，雖然美國的一中政策不盡理想，但仍然具有高度可行性，「偏離美國的一中政策，將為美中關係及兩岸關係的穩定帶來危險及不必要的風險」。

據「美國之音」報導，前美國國防部長辦公室中國事務主任博思科(Joseph Bosco)上星期在《國會山莊》網站(The Hill)發表文章，提出他自己都認為是「挑釁性」的主張，指稱川普政府既然已經撕毀許多國際承諾，就乾脆連「八一七公報」這個「有重大缺陷」(badly flawed) 、嚴重傷害美國利益的文件一併廢除。

博思科說，川普總統上任後已經在「不符美國利益」的理由下撕毀前任政府的一些國際承諾，例如《巴黎氣候協定》及《北美自貿協定》等，現在他也可以考慮廢除由雷根總統與中國總理趙紫陽會談後，美中雙方在1982年8月17日確認發表的美中第3個聯合公報。

博思科解釋，第3公報（八一七公報）對美台之間的軍售施加隨意與不必要的限制，它暗示那些軍售最終應該被停止，我認為那與《台灣關係法》並不一致，因為《台灣關係法》設想的是美台之間有持續性的安全關係，因此為第3公報是過時的，它應該被廢除。

報導說，美中兩國曾發表過3個聯合公報，第一個是1972年關係正常化的上海公報，以及1979年的建交公報，但這兩個公報未能解決美中之間關於對台軍售問題的重大分歧，因此在又被稱為「八一七公報」的第3公報中處理對台軍售問題，其中包括美國「不尋求執行長期對台軍售政策」，以及美國將「逐步減少對台軍售，直到一段時間後得到最終解決」等。

博思科認為，儘管雷根總統以給台灣的「六項保證」來修補第3公報為台灣帶來的傷害，但中國經常以此公報來指責美國未遵守公報中的承諾，或要求美國在其他議題上的讓步。

博思科的主張在華盛頓政策圈引起一些爭論，關注台海情勢的前美國政府官員、學者專家認為，在美中關係緊繃的時刻，如果再去動搖美中之間的三公報，可能為目前急需穩定的亞太情勢帶來更多不穩定的變數，也更可能為台灣利益帶來傷害。

博思科也承認，自己的主張具有挑釁性，但他只是要「丟一顆石頭到水裡，看看能濺起什麼樣的水花」，他真的不認為這麼做「會引發一場大海嘯。」

在彭斯發表表揚台灣民主、嚴厲批評中國的演說後，有些支持台灣的友人認為此時是提出美台新倡議的好時機，不過也有一些人認為，過於高調的倡議對台灣並沒有好處。

美國維吉尼亞州大學公共政策教授何漢理(Harry Harding)就說，他不支持無法讓美國以一中政策來辯護或解釋的作為，因為「偏離美國的一中政策，將為美中關係及兩岸關係的穩定帶來危險及不必要的風險。」他在前往台灣任教前的一場座談會中表示，雖然美國的一中政策不盡理想，但仍然具有高度可行性，即使台灣已經民主化，這個政策也沒有調整的必要。

他說，美國的一中政策非常多面，包含了《台灣關係法》、美中三公報、雷根總統的「六項保證」、克林頓總統的「三不」，內涵極為複雜。他支持美國對台灣的務實做法，在現有的一中政策框架下維持與台灣活躍的關係，包括軍售、高層官員互訪、高層領導人過境等措施。他也認為在這個現有的基礎上美國對台政策的確有值得調整之處，包括更多支援台灣參與國際組織的作為、協助台灣發展不對稱軍事能力以應對解放軍威脅等。

前美國在台協會主席、布魯金斯學會資深研究員卜睿哲(Richard Bush)也認為，在美中關係情勢未明之前，川普對中國的強硬作為不一定對台灣有利。

卜睿哲上星期在布魯金斯學會網站上發表評論說，川普政府明顯已決定在言行上對中國採取更趨競爭的態度，但目前還很難確定其規模、時間長短及其影響，在這種情況下台灣不僅應注意美國政策的任何轉變，更要關注政策形成的過程，以及這種過程如何影響政策。

卜睿哲指出，美台關係發展良好是因為美台兩方從彼此的角度處理議題，並不涉及其他外在因素，即便台灣在目前的川普政府中有許多友人，美國國會也站在台灣這一邊，但「即便美中關係變成零和競爭，台灣也不必然自動成為其獲益者」，台灣不是沒有可能成為美中角力時遭誤傷的對象，這種被友軍炮火(friendly fire)所傷，對台灣極為不利。

(中時電子報)