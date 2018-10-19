《全台最速報》高雄市長選舉抽籤 韓國瑜1號籤王 陳其邁2號

2018年10月19日 11:39 中時電子報 綜合報導

◎高雄市長選舉抽籤 韓國瑜1號籤王 陳其邁2號

九合一選舉19日正式抽籤，高雄市4名選將於上午9時開始輪流上台抽號次，國民黨籍韓國瑜抽中1號籤王，台下響起一片歡呼，民進黨陳其邁抽中二號，支持者也高呼「高雄大勝利」，無黨籍參選的璩美鳳抽中3號、蘇盈貴則抽中4號；號次抽出後代表選舉活動正式展開，韓國瑜、陳其邁兩大陣營稍後也將搭車開始掃街拜票。

◎台北市長選舉抽籤 小野代柯文哲抽中4號

年底九合一大選，北市選委會19日舉辦參選人號次抽籤，結果國民黨候選人丁守中抽中2號、民進黨候選人姚文智3號、無黨籍台北市長柯文哲4號、無黨籍候選人李錫錕5號、無黨籍候選人吳萼洋1號。

◎台中市長選舉抽籤 林佳龍2號 盧秀燕3號

第3屆台中市長選舉，19日上午9時在台中州廳舉行候選人號次抽韱，台中市長林佳龍以市政為重，由競選總部副主委兼發言人張廖萬堅代為抽籤，抽中2號,張廖萬堅表示,與他的密碼一樣,很神準，而且台中市現在是第二大城，林佳龍這屆也是2號，吉祥號次連莊。

◎弒母斬首扔下樓 逆子吸毒後失控行凶

桃園市陸光六街驚傳的兒子弒母砍頭驚悚命案，33歲梁姓嫌犯，酒測值為0，但檢警送驗他的尿液檢體，發現有二級毒品安非他命的反應，研判他是吸毒後情緒和精神失控，將母親亂刀砍死並砍下頭顱，將頭顱從12樓丟下1樓中庭。

(中時電子報)