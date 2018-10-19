《全台最速報》高雄市長選舉抽籤 韓國瑜1號籤王 陳其邁2號

高雄市長選舉抽籤 韓國瑜1號籤王 陳其邁2號

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎高雄市長選舉抽籤 韓國瑜1號籤王 陳其邁2號

九合一選舉19日正式抽籤，高雄市4名選將於上午9時開始輪流上台抽號次，國民黨籍韓國瑜抽中1號籤王，台下響起一片歡呼，民進黨陳其邁抽中二號，支持者也高呼「高雄大勝利」，無黨籍參選的璩美鳳抽中3號、蘇盈貴則抽中4號；號次抽出後代表選舉活動正式展開，韓國瑜、陳其邁兩大陣營稍後也將搭車開始掃街拜票。

◎台北市長選舉抽籤 小野代柯文哲抽中4號

年底九合一大選，北市選委會19日舉辦參選人號次抽籤，結果國民黨候選人丁守中抽中2號、民進黨候選人姚文智3號、無黨籍台北市長柯文哲4號、無黨籍候選人李錫錕5號、無黨籍候選人吳萼洋1號。

◎台中市長選舉抽籤 林佳龍2號 盧秀燕3號

第3屆台中市長選舉，19日上午9時在台中州廳舉行候選人號次抽韱，台中市長林佳龍以市政為重，由競選總部副主委兼發言人張廖萬堅代為抽籤，抽中2號,張廖萬堅表示,與他的密碼一樣,很神準，而且台中市現在是第二大城，林佳龍這屆也是2號，吉祥號次連莊。

◎弒母斬首扔下樓 逆子吸毒後失控行凶

桃園市陸光六街驚傳的兒子弒母砍頭驚悚命案，33歲梁姓嫌犯，酒測值為0，但檢警送驗他的尿液檢體，發現有二級毒品安非他命的反應，研判他是吸毒後情緒和精神失控，將母親亂刀砍死並砍下頭顱，將頭顱從12樓丟下1樓中庭。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE
新北》板橋李婉鈺抽中13號 高喊… 丁守中2號稱勝利成功 譏柯4年做…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。