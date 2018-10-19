丁守中2號稱勝利成功 譏柯4年做不好還想8年

2018年10月19日 11:42 中時電子報 綜合報導

台北市選委會今早進行市長候選人號次抽籤，國民黨台北市長候選人丁守中抽到2號。丁守中說，2號代表勝利成功，不但選舉要勝利成功，更重要的是，台北要勝利成功。至於媒體問他，柯文哲市長抽到4號，「是不是只做4年就好」？丁守中則笑稱，「柯文哲四年都做不好，怎麼好意思奢求八年」？

丁守中也強調，2號代表勝利成功，不但選舉要勝利成功，希望台北市大幅都更勝利成功，加強青年創新創業要勝利成功，建設敬老孝親社會勝利成功，招商引資勝利成功，提升城市競爭力要勝利成功，人民安居樂業要勝利成功。更希望里長、議員也要順利當選，大家一起打造更好、更繁榮、更宜居的台北生活。

丁守中今早在數十位女性支持者簇擁下前往抽籤，更有許多原住民或原住民支持者身穿傳統服務前來力挺，人氣相當旺。丁守中輕鬆地說，2是很好的數字，比一個V（勝利）的手勢很容易。不過他也說，抽到幾號是機率問題，所以事前沒有特別去想一些順口溜。

丁守中現場也巧遇民進黨候選人姚文智，雙方並握手互道加油。但媒體問他為何沒與代表柯文哲抽籤的小野致意？丁守中則說，因為現場人擠沒看到，他只看到姚文智與李錫錕老師，分別與兩人都打了招呼。也和姚文智禮貌性握手。

丁守中抽完號碼後，也特地到選委會樓下向支持群眾報告抽到2號，並感謝她們一早就冒雨陪同行程，幫他加油打氣。現場群眾也不斷高喊「守中、勝利」、「議員全壘打」、「里長全壘打」，氣氛相當熱烈。

(中時電子報)