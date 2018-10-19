苗栗》苗栗縣長號次出爐 「雙徐」抽中2號、4號

苗栗縣長候選人抽籤結果，號次依序1號無黨籍朱泰平（右二）、2號民進黨禮讓無黨籍徐定禎（左二）、3號無黨籍黃玉燕（左一），4號現任國民黨籍縣長徐耀昌（右一）。（巫靜婷攝）

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巫靜婷
徐耀昌抽中4號，喊出「四民同心、勢如破竹」。（巫靜婷攝）
徐定禎抽出2號後，舉起喊出「好事成雙、苗栗動起來」口號。（巫靜婷攝）
朱泰平幸運抽中籤王1號，大力比「讚」。（巫靜婷攝）
黃玉燕抽中3號，開心地舉起雙手比3。（巫靜婷攝）
「雙徐」未正面交鋒，徐定禎（右）繞到一旁與黃玉燕（左）話家常。（巫靜婷攝）
徐定禎的夫人楊世儀（右）與朱泰平（左）說「沒有支持徐定禎的人，就來支持朱泰平」2人開懷大笑。（巫靜婷攝）

苗栗縣5合1選舉19日上午在文觀局中正堂舉行抽籤，縣長候選人抽籤結果，號次依序1號無黨籍朱泰平、2號民進黨禮讓無黨籍徐定禎、3號無黨籍黃玉燕，國民黨徵召競選連任的徐耀昌抽到4號。朱、黃單槍匹馬到場，「雙徐」則有大批支持者到場助陣，高喊「凍蒜」口號。

會場外停滿候選人派出的宣傳車，大批造勢人馬陸續到場「贊聲」，「雙徐」一前一後進場，雙方助選團大喊口號互相較勁，等到一抽出籤號，台下紛紛喊出吉祥話當口號，製造出熱鬧氣氛。

「雙徐」於會場未正面交鋒，徐耀昌頻與助選團隊握手寒暄，徐定禎則繞到一旁與黃話家常，2人有說有笑。徐定禎的夫人楊士儀在一旁也沒閒著，扶著朱的肩說「沒有支持徐定禎的人，就來支持朱泰平。」2人開懷大笑。

依登記冊先後順序抽籤，徐定禎抽出2號後，舉起喊出「好事成雙、苗栗動起來」口號。徐耀昌抽中4號，則喊出「四民同心、勢如破竹」，象徵閩、客、原住民、新住民，族群融合共創幸福永續的苗栗。朱泰平幸運抽中籤王1號，大力比出「讚」手勢，黃玉燕則抽中3號，開心地舉起雙手比3。

(中時 )

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