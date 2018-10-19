雲林》雲林縣議員號次抽籤總覽

2018年10月19日 11:47 中時 周麗蘭

雲林縣議員選舉第一選區號次表（周麗蘭攝）

雲林縣議員選舉第二選區號次表（周麗蘭攝）

雲林縣議員選舉第三選區號次表（周麗蘭攝）

雲林縣議員選舉第四選區號次表（周麗蘭攝）

雲林縣議員選舉第五選區號次表（周麗蘭攝）

雲林縣議員選舉第六選區號次表（周麗蘭攝）

下屆雲林縣議員選舉19日在雲林國中進行號次抽籤，大多候選人都由家屬陪同未造勢，第五選區候選人林富源全身塗滿泥巴、手拿萵苣，訴求「六輕把水還來」。

全縣六個選區，縣議員號次抽籤如下：

第一選區：鄭自勤（14）、李建昇（7）、賴淑娞（15）、江宗保（3）、李政達（6）、江文登（17）、蘇于珊（5）、陳亮良（9）、廖郁賢（2）、周秀月（12）、鍾明馨（13）、李建志（8）、陳俊傑（1）、王又民（16）、林岳璋（10）、林武文（11）、邱世文（4），17人應選10席。

第二選區：陳樹吉（2）、王秋足（10）、張庭綺（4）、鐘泰荃（8）、黃高明（7）、黃忠興（3）、顏忠義（9）、賴明源（6）、陳毅弘（1）、蔡東富（5），10人應選6席。

第三選區：陳乙辰（1）、許維修（12）、沈宗隆（17）、林文彬（11）、黃美瑤（5）、陳瑞雄（13）、蔡秋敏（14）、沈義隆（8）、陳俊龍（15）、陳茂源（4）、王鈺齊（6）、顏旭懋（16）、黃凱（2）、蔣尹瑄（10）、林富源（3）、蔡明水（7）、郭武男（9），17人參選應選8席。

第四選區：廖秋萍（民）、王鐵道（無）、梁銘忠（無）、詹捷凱（無）、廖偉晴（國）、廖文彬（無）、李明哲（國）、廖錦珠（民）、鍾政翰（時力）、游淑雲（無）、廖萬（民），共11人參選，應選6席。

第五選區：蘇俊豪（8）、許留賓（11）、丁慶錡（1）、黃淑鈴（6）、許志豪（9）、林深（2）、蔡昌孟（5）、林建鴻（4）、陳文益（10）、丁春樹（3）、吳蕙蘭（7），11人參選，應選7席。

第六選區：蔡岳儒（3）、蕭慧敏（5）、黃美蘭（1）、翁水上（2）、黃文祥（9）、林昀蔚（4）、蕭惠娟（6）、蔡孟真（7）、王新堯（8），9人參選，應選6席。

(中時 )