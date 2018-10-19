高雄》認為韓國瑜會贏 羅智強：前提是民進黨沒做這件事

2018年10月19日 11:47 中時電子報 邱文秀

台北市議員參選人羅智強在臉書表示，韓國瑜會贏得高雄市長選舉，但前提是民進黨沒有「做票」，他從一件小事來看韓國瑜的「必勝」，原因是這場選戰他堅持零看版，他自己不論颳風下雨站在各路口當人肉看版演講，每當他說他把省下的經費看板經費，支援100輛公車廣告給韓國瑜，現場都會報以熱烈的掌聲。

台北市議員參選人羅智強堅持選舉環保零看版，他把自己當成「人肉看版」，不論晴天、雨天、刮風、下雨，都站在路口演講。

他在臉書表示，他認為高雄市長參選人韓國瑜會贏得這次選舉，前提是民進黨沒有「做票」。除了韓國瑜民調領先，網路聲量壓倒性勝過「陳其邁」外。他想從一件小事，來看看韓國瑜的「必勝」。

羅智強表示，這段時間不論晴雨，勤於街頭演講，已經講了30場。前幾天街講，有一次，當他說自己「零看板」，一面看板都不掛時，停留的行人，有三分之一的人把頭轉過來看我。當他説因為看板很花錢、不環保，這些看他的人，一部分就點了點頭，又有一部分沒看我的人轉過頭來看我。

當他再説，風大看板若倒會壓到行人，不安全，更多的人點了點頭。但當最後結語，羅智強說，自己把省下的看板經費，支援100輛公車廣告給韓國瑜，現場報以熱烈的掌聲。真的讓人很受激勵！

(中時電子報)