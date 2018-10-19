高雄》議員抽籤　高雄獨派女參選人上台脫衣

2018年10月19日 11:53 中時 林宏聰

高市左楠區議員參選人柳淑芳參加抽籤時，在台上將身上圍的布條拉開，一旁女警及工作人員馬上拿著桌布衝上來幫她遮掩。（林宏聰攝）

柳淑芳僅圍著布條現身會場時，已引起警方注意，女警全程跟拍蒐證。（林宏聰攝）

九合一選舉19日上午號次抽籤，高雄左營楠梓區獨派女議員候選人柳淑芳僅圍著布條出席，上台時抽完號次，竟當場將布條拉掉，打算要全身赤裸，一旁的女警趕快拿著白色桌巾上前替她遮掩，並將她拉離現場；柳淑芳說，他是台灣最獨的女人，一定要用盡力氣守護台灣。

柳淑芳也曾參選2016年立委，當時抽籤時脫到只穿紅內衣，並拉起布條「別讓馬溜了」；這次她直接圍著印有標語的布條出席，到場時即引起警方注意，女警全程跟著她錄影蒐證，並找來白布準備隨時應變。

柳淑芳抽到4號後，在台上高喊「台海無事、台灣平安」、「飛彈習近平」，並伸手拉開身上的布條，一旁女警及工作人員反應很快，馬上拿著桌布衝上來幫她遮掩，一群員警簇擁著拉她離開會場，並沒有在台上「春光外露」；柳淑芳下台後還請女警幫忙掩護，讓她將身上布條重新圍好，口中還唸著：「妳要圍好，不要讓我曝光！」

柳淑芳受訪表示，她是全台灣最獨的女人，愛台獨、反共產，一定要用盡力氣守護台灣，希望大家跟她一起建立新國號、國旗、國家；並強調很感謝民進黨高市黨部「還魂了」，20日替市民辦1場反併吞活動，她一定會去參加，展現台灣人的志氣。

(中時 )