嘉義》縣長選舉翁章梁1號籤王 吳芳銘「2」話不說

2018年10月19日 11:53 中時 廖素慧

嘉義縣長候選人吳芳銘抽中二號。（廖素慧翻攝）

嘉義縣長候選人林國龍抽中三號。（廖素慧翻攝）

嘉義縣長候選人吳育仁抽中四號。（廖素慧翻攝）

嘉義縣第18屆縣長選舉19日抽籤，翁章梁抽出1號籤王，高喊「嘉義一定贏」，吳芳銘抽中2號，高唱「2話不說，打破明文規定」，林國龍抽出3號，吳育仁抽到4號，大呼「4號吳育仁，4嘉義的希望」，氣氛熱烈，各陣營隨後遊街宣傳抽籤的吉祥號。

嘉義縣長選舉號次抽籤由選委會主委顏旭明主持，總幹事陳宏基首先說明抽籤規則，接著公開拆封裝有號次的紙籤放入籤桶後，再將4支號次籤投入抽籤箱，4位候選人都親自到場。

4人依參選登記先後作為抽籤順序，第1位無黨籍林國龍抽中3號，第2位無黨籍吳芳銘抽出2 號，第3位民進黨籍翁章梁抽到1號，第4位國民黨籍吳育仁抽出4號。

翁章梁由太太及新住民、婦女、農民等團體代表支持者陪同抽籤，抽出1號籤王，團隊士氣振奮，歡喜高喊「勇敢轉型，嘉義一定贏」。

吳芳銘由美少女啦啦隊及支持者陪同抽出2號，他立刻高喊，選民自主做自己的主人，「2話不說，打破明文規定」，贏向嘉義的新生。

吳育仁抽出4號，他及團隊歡呼，嘉義的老苦窮，就4要改變，「4號吳育仁4嘉義的希望」，嘉義縣長就選4號吳育仁。

(中時 )