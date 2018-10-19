嘉義》縣長選舉翁章梁1號籤王 吳芳銘「2」話不說

嘉義縣長候選人翁章梁（右三）抽中籤王一號。（廖素慧翻攝）

友善列印
中時
嘉義縣長候選人吳芳銘抽中二號。（廖素慧翻攝）
嘉義縣長候選人林國龍抽中三號。（廖素慧翻攝）
嘉義縣長候選人吳育仁抽中四號。（廖素慧翻攝）

嘉義縣第18屆縣長選舉19日抽籤，翁章梁抽出1號籤王，高喊「嘉義一定贏」，吳芳銘抽中2號，高唱「2話不說，打破明文規定」，林國龍抽出3號，吳育仁抽到4號，大呼「4號吳育仁，4嘉義的希望」，氣氛熱烈，各陣營隨後遊街宣傳抽籤的吉祥號。

嘉義縣長選舉號次抽籤由選委會主委顏旭明主持，總幹事陳宏基首先說明抽籤規則，接著公開拆封裝有號次的紙籤放入籤桶後，再將4支號次籤投入抽籤箱，4位候選人都親自到場。

4人依參選登記先後作為抽籤順序，第1位無黨籍林國龍抽中3號，第2位無黨籍吳芳銘抽出2 號，第3位民進黨籍翁章梁抽到1號，第4位國民黨籍吳育仁抽出4號。

翁章梁由太太及新住民、婦女、農民等團體代表支持者陪同抽籤，抽出1號籤王，團隊士氣振奮，歡喜高喊「勇敢轉型，嘉義一定贏」。

吳芳銘由美少女啦啦隊及支持者陪同抽出2號，他立刻高喊，選民自主做自己的主人，「2話不說，打破明文規定」，贏向嘉義的新生。

吳育仁抽出4號，他及團隊歡呼，嘉義的老苦窮，就4要改變，「4號吳育仁4嘉義的希望」，嘉義縣長就選4號吳育仁。

(中時 )

高雄》議員抽籤　高雄獨派女參選… 台北》抽籤統獨隔空叫囂 白狼現…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。