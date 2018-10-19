台北》抽籤統獨隔空叫囂 白狼現身力挺李承龍

2018年10月19日 12:06 中時 吳堂靖

基進黨參選人與統促黨成員隔空叫囂。（吳堂靖攝）

年底大選號次今出爐，北市選委會場內外一樣熱鬧，因破壞八田與一雕像遭判刑、喪失參選資格的統促黨成員李承龍到場抗議中選會不公，白狼張安樂也陪同力挺，痛批「民進黨比國民黨更可惡！」另外，隨後趕到的基進黨也與統促黨隔空叫囂，警方層層戒備，未發生進一步衝突。

李承龍表示，中選會因八田與一案於17日註銷他參選北市第三選區的資格， 但該案最大爭議在於所有權問題，依過去紀錄八田與一的銅像在日據時代的時候，日本政府已經徵收該雕像，所有權歸日本所有，台灣光復後則歸國家所有，法院卻以國際慣例為由，速審而不決，執行書遲遲不寄給他。

李承龍表示，中選會先自行定出8月31日為登記截止日，台北地檢署卻將執行日刻意安排在9月7日，就是要讓他喪失參選資格，李痛批，過去台灣民主運動有句口號「當選過關、落選被關」，但現在的民進黨比國民黨更可惡，連選都不讓你選，直接關起來！在民進黨裡面統派就是原罪。

白狼表示，中選會剝奪李的參政權、根本是太上皇，選罷法沒有規定哪一天是截止日，李承龍的執行書9月份才下來，中選會卻將8月31日訂為登記截止日，就是中選會跟民進黨的勾結， 現在台灣還是日本的殖民地嗎？白狼最後撂話「將繼續奮鬥下去，戰場不會只在議會！」隨後遭到信義分局依違反集會遊行法，舉牌警告一次。

隨後，基進黨參選人王映心、張舒婷、蕭筱臻也到場高喊「台灣是台灣人的台灣」、「不要在台灣當中國人」，統促黨成員則揮舞大旗回嗆「台獨滾蛋」、「兩岸一家親牽手心連心！」，雙方隔著警方人牆相互叫囂，場面一度緊張，整個過程約於10分鐘結束。

(中時 )