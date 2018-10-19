中華田協南部辦公室掛牌 整合資源備戰東奧

中華田協南部辦公室19日掛牌，整合資源備戰東京奧運。(黃邱倫)

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中時電子報

台灣田徑運動近年來屢屢在國際賽大放異彩，讓國人為之驚艷，為更落實國內基層培訓業務，以及加強推動田徑賽事與活動。中華民國田徑協會特別挑選素有「運動之都」美譽的高雄市設立南部辦公室，19日上午進行揭牌儀式，並且正式開始營運，中華民國田徑協會葉政彥理事長表示：「這是個新氣象，未來將以高雄市為核心，全力拓展南部田徑運動，備戰2020年東京奧運。」

高雄市為國內田徑運動的發展重鎮，近年更是人才輩出，不僅資深老將持續投入訓練，新生代好手更猶如雨後春筍般紛紛崛起，跑部有「快腿雙姝」陳莞玫、胡家蓁領銜，更有今年世界中等學校運動會勇奪男子200公尺金牌的小將林祐賢；擲部，世大運銅牌「標槍王子」黃士峰與「鐵餅女王」李采懌雙雙坐鎮，橫掃國內大小賽事；跳部也是星光熠熠，國內首席男子、女子三級跳好手李奎龍與莊志涵，明年將尋求全國運動會衛冕寶座，因此跑、跳、擲等項目都發展均衡且戰力充足。

有鑑於，高雄市田徑運動發展可作為其他縣市標竿，中華民國田徑協會特以高雄市為中心據點，希望加強南部縣市甚至是全國縣市的業務聯繫。「很感謝田徑協會將高雄市作為南部田徑運動推展的核心，這無疑是高雄及南台灣的一大動力！」高雄市政府運動發展局代理局長周明鎮指出。未來將持續與中華民國田徑協會、高雄市體育會攜手合作，整合此「黃金三角」的能量，積極推動選手培訓、爭辦賽事以及國外交流等工作。

中華民國田徑協會南部辦公室，將由國內資深裁判沈煥瑤擔任執行長，搭配國內體壇資深教練許峰銘為辦公室主任。沈煥瑤表示：「這是國內田徑運動發展的新紀元，將有利南台灣基層選手紮根、完善訓練體系，進而建全南台灣田徑運動的脈絡！」

(中時電子報)

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