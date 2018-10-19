台南》議員抽籤拼造勢 陳昌輝扛女兒 沈家鳳父親代抽

候選人抽籤現場旗海飄揚。（程炳璋攝）

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台聯黨陳昌輝競選台南市第10選區，他用扁擔挑起兩個女兒，強調將主打托育政策。（程炳璋攝）
沈家鳳父親上台代抽，第1時間將6號看成9號，經過確認6號時，自己都尷尬笑出來。（程炳璋攝）
民進黨第9選區議員候選人呂維胤（中）推出「維胤蛙」到現場造勢。（程炳璋攝）
國民黨議員候選人謝龍介抽中8號。（程炳璋攝）

台南市議員號次抽籤19日上午展開，南區體育場內田徑場旗海飄揚，各候選人動員造勢，有人扮演玩偶、有人挑扁擔裝著兩個女兒，第1選區民進黨候選人沈家鳳的父親上台代抽，6看成9，遭工作人員糾正，才改喊出「六六大順」。

每場選舉的號次抽籤都是候選人比拼氣勢的擂台，除了各黨號召候選人齊聚喊口號，各候選人也身穿顯眼制服，帶來相當多的支持者造勢。

第9選區民進黨籍候選人呂維胤請出「維胤蛙」玩偶跳舞助勢，還有競選主題曲，支持者舉牌、舉旗幟樣樣來。

第10選區的陳昌輝挑著扁擔，扁擔內裝著自己兩個年幼的女兒，強調承擔與責任，主打護幼政策，未來幼兒補貼比照老人年金，每個月發3000元，照顧孩子直到上高中或大學。

第1選區民進黨候選人沈家鳳由父親代表上台抽籤，抽到6號第1時間卻看成9號，經過工作人員糾正，他才高喊「六六大順」。

第8選區國民黨籍候選人謝龍介抽中8號，他獨自率領一群支持者進場，展現政治明星的氣勢。第1選區的國民黨候選人蔡育輝單槍匹馬前來抽籤，正好抽中1號，博得好彩頭。

(中時 )

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