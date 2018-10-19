衝「垃圾袋降價」　民眾不買單　蘇挨批開倒車

2018年10月19日 12:11 中時電子報 張怡文 ／專題報導 ／專題報導

「垃圾袋降價」這件事最近變成民進黨新北市長候選人蘇貞昌的重要政策之一，日前蘇貞昌去掃街拜票時再度喊出未來要裝假牙、垃圾袋降價拉攏選民，「垃圾袋降價」政策卻引發環保人士不滿。環保工作者「流河」就發文痛批蘇貞昌視環保為無物，網友也認為，蘇貞昌在環保政策上開倒車。

環保工作者「流河」日前發文說，「垃圾費隨袋徵收」是好政策，近年中南部苦於垃圾處理問題，歸根究柢就是垃圾分類不確實惹的禍，反觀已實施垃圾費隨袋徵收的雙北，因為專用垃圾袋發揮了以價制量的功效，所以始終老神在在，才有餘力推動更多好的環保措施。

「流河」說，專用垃圾袋費用是垃圾清除處理費，雙北垃圾處理成本不同，垃圾袋費用當然不同，選前盲目喊價的降價政策，不僅顯示蘇貞昌不專業，背後隱含的恐怕還是心中視環保價值為無物的傲慢心態；仿如另一個行政院長賴清德為新北選情捨桃園藻礁，為選票捨人民對政府的信任。

網友批蘇貞昌開倒車，還有網友酸說免費不是更好？

網友批蘇貞昌開倒車，還有網友酸說免費不是更好？

「流河」認為，垃圾費隨袋徵收是適合推行全國的好政策，前年中部垃圾大戰時，環保署長李應元才大聲疾呼全國都應推行，尤其是雙北外的其他四都。然而蘇貞昌身為執政黨大老、新北市長候選人，連垃圾費隨袋徵收的本質都不懂，卻又為選舉胡亂開支票。

不只環保工作者反彈，網友也持反對意見居多，網友Hans2479就在批踢踢上的八卦板說，「感覺根本是迎合婆媽和三寶的政策，現在大賣場一個兩用袋就要6元，確實很多人都不加買塑膠袋了，如今限塑政策要開倒車？」

不少網友都認為，蘇貞昌這個政策就是大撒幣，還有網友pchunters123酸，「免費不是更好？」網友cp109就直說：「討好選民」。

網友批蘇貞昌開倒車，還有網友酸說免費不是更好？

網友認為，垃圾袋不貴，要省就減少用量。

不少網友疑惑，為何政策要開倒車？網友maddeath說，他家在永和，從沒花錢買垃圾袋，都是拿資源回收換點數，再用點數換垃圾袋，需要處理垃圾量減少，「電火球這政策，不開環保的倒車嗎？」

網友perlone也認為，「專用垃圾袋其實不貴，1天不用10元，真的需要就丟，要省就減少（用）量。」看來，垃圾袋降價，並沒有讓民眾買單，蘇貞昌恐怕要端出真的牛肉來，才能說服民眾。

(中時電子報)