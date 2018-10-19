高雄》韓國瑜中「籤王」支持者轟動 楊秋興估：拿80萬票以上

2018年10月19日 12:59 中時 柯宗緯 、 林宏聰

韓國瑜搭上競選車，選民熱烈歡呼。（柯宗緯攝）

韓國瑜搭上競選車，選民熱烈歡呼。（柯宗緯攝）

老縣長楊秋興（右）估算韓國瑜可拿至少80萬票，有信心能贏得選戰。（柯宗緯攝）

韓國瑜感謝支持者熱情支持。(柯宗緯攝)

九合一大選今（19）日早上抽籤，國民黨候選人韓國瑜抽中1號籤，氣勢凌人。他認為，1號很有信心，「代表高雄這個沉睡的巨人一定可以站起來」，未來經濟繁榮讓全台刮目相看。韓抽到1號後，場外上百位支持者歡聲雷動，接著韓步出會場，跳上競選車遊街，民眾熱情回應，更有人一路跑，或是騎車跟隨。

韓國瑜認為，此次高雄選戰轟動武林，海內外都在關注，他主張「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」，現在加強論述不停告訴市民，「要讓沉睡的巨人站起來」，至於外面賭盤及民調如何，都是他們的看法，反正盡其在我就好。

韓國瑜提到，選舉過程充斥烏賊戰、泥巴戰，這些都是「術道」，不論是算計、拉攏還是分化，這些都太low了，自己則是走「正道」，沒有奧援、財團等力量，就是1瓶礦泉水、憑藉一顆心，直接訴諸於民，相信此次經濟訴求號召下，會像太陽一樣，所有陰暗面都退散。

高雄縣老縣長楊秋興今陪同議員候選人邱于軒到場，楊秋興認為，這次高雄市長選情情勢翻轉，當初民進黨陳菊如日中天，國民黨低迷，如今對國民黨韓國瑜很樂觀，相信可拿80萬票以上，只要韓國瑜再努力一下，當選機率非常大。

(中時 )