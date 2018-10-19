世足超新星姆巴佩 發願想拿奧運金牌

2018年10月19日 12:23 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

以19歲之齡在俄羅斯世足賽攻入4球，幫助「高盧雄雞」法國舉起大力神盃，不是超級新星姆巴佩（Kylian Mbappe）的極限。趁著回到老家慶祝世足冠軍，被鄉親父老簇擁的姆巴佩豪氣表示，他還想幫法國拿到奧運金牌。

「我還有很多事情要做，我想要完成一切，」姆巴佩說：「代表法國，我還有歐洲國家盃冠軍的目標要達成，何不加上奧運呢？至於在巴黎聖日爾曼（PSG），我們都知道還缺了什麼（指歐冠冠軍）。」

奧運是世界體壇的最高殿堂，但奧運男足設有23歲的參賽年齡上限，重要性不如世足賽，母隊沒有放人義務。不過也有不少球星想為國家在奧運爭光，姆巴佩在PSG的隊友內馬（Neymar）、馬基紐斯（Marquinhos），前年就替巴西留下了里約奧運男足金牌，為隊史男足歷史性的第一金。

姆巴佩回到家鄉慶祝世足冠軍，被大批球迷簇擁。（美聯社）

姆巴佩也被認為有機會贏得足壇最高榮譽之一的「金球獎」（Ballon d'Or），儘管他低調不談這個話題，資深隊友、義大利傳奇門神布馮（Gianluigi Buffon）卻替這位小老弟掛保證，認為他的表現夠格拿下今年的金球獎。

「凱連（姆巴佩名）是不世出的天才，他在義大利被拿來跟巴吉歐（Roberto Baggio）、狄皮耶羅（Roberto Baggio）、托提（Francesco Totti）等天才比較，」布馮說：「他的天賦和技巧是我以前非常罕見的，如果他能維持追求卓越的企圖心，保持熱情並且腳踏實地，他還會紅很長的時間。」

(中時電子報)