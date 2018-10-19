世足超新星姆巴佩 發願想拿奧運金牌

姆巴佩回到家鄉邦迪，揮手回應鄉親父老的熱情支持。（美聯社）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

以19歲之齡在俄羅斯世足賽攻入4球，幫助「高盧雄雞」法國舉起大力神盃，不是超級新星姆巴佩（Kylian Mbappe）的極限。趁著回到老家慶祝世足冠軍，被鄉親父老簇擁的姆巴佩豪氣表示，他還想幫法國拿到奧運金牌。

「我還有很多事情要做，我想要完成一切，」姆巴佩說：「代表法國，我還有歐洲國家盃冠軍的目標要達成，何不加上奧運呢？至於在巴黎聖日爾曼（PSG），我們都知道還缺了什麼（指歐冠冠軍）。」

奧運是世界體壇的最高殿堂，但奧運男足設有23歲的參賽年齡上限，重要性不如世足賽，母隊沒有放人義務。不過也有不少球星想為國家在奧運爭光，姆巴佩在PSG的隊友內馬（Neymar）、馬基紐斯（Marquinhos），前年就替巴西留下了里約奧運男足金牌，為隊史男足歷史性的第一金。

姆巴佩回到家鄉慶祝世足冠軍，被大批球迷簇擁。（美聯社）

姆巴佩也被認為有機會贏得足壇最高榮譽之一的「金球獎」（Ballon d'Or），儘管他低調不談這個話題，資深隊友、義大利傳奇門神布馮（Gianluigi Buffon）卻替這位小老弟掛保證，認為他的表現夠格拿下今年的金球獎。

「凱連（姆巴佩名）是不世出的天才，他在義大利被拿來跟巴吉歐（Roberto Baggio）、狄皮耶羅（Roberto Baggio）、托提（Francesco Totti）等天才比較，」布馮說：「他的天賦和技巧是我以前非常罕見的，如果他能維持追求卓越的企圖心，保持熱情並且腳踏實地，他還會紅很長的時間。」

(中時電子報)

中華田協南部辦公室掛牌 整合資… NBA》不在MVP熱門名單？柯瑞：我…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。