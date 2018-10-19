名設計師劈腿娶新歡 舊愛告侵「貞操權」判賠60萬

知名室內設計師陶繼綱，繼告前同居人妨害名譽敗訴後，今再被判侵害前女友「貞操權」判賠60萬元。(圖／擷取自陶繼綱臉書)

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中時電子報
中國時報／

知名室內設計師陶繼綱，今年3月被楊姓前女指控，2人2013年開始交往4年，期間還為陶男墮胎2次，但2017年才知道陶男劈腿劉女，2人還結婚生子，她還為此仰藥輕生，事後憤而對陶男及劉女提告侵害她的「貞操權」，求償100萬元，台北地院今判陶繼綱須賠楊女60萬，可上訴。

楊女今年3月向《蘋果》爆料，她與陶繼綱的孽緣就像韓劇《愛的謊言》劇情，20年前還是大學生時在餐廳打工，陶繼綱是常客，當時2人短暫交往3個月，事隔18年後，當時她打工餐廳的老闆開店找老同事、老顧客共襄盛舉，2人因此重逢，2013年8月在陶猛烈追求下兩人二度交往，2014年在內湖同居，陶還時常帶她出席親友聚會。

楊女指出，交往3年後，陶繼綱開始常常失聯，逼問下，陶才承認自己其實已經結婚生子，楊女得知真相後「徹底崩潰」，隔天吞安眠藥輕生，所幸家人及時發現挽回一命，事後決定提告求償並向媒體爆料，甚至還在臉書發文披露陶財務有問題，遭陶控告。

本案審理期間，陶繼綱答辯，她與楊女交往開始，就已言明不會與她結婚，兩人關係只是「貪圖一時歡愉」，且陶繼綱2016年與劉女結婚，楊女知情，因為他與楊女同居，對方有很多機會可看到他的身分證等資料，兩人後來一起出席聚會時，也有友人揶揄怎麼不是帶老婆出席，楊女應該自始就知情。

(中時電子報)

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