NBA》不在MVP熱門名單？柯瑞：我沒故事性

柯瑞並不在乎自己沒被列在年度MVP熱門人選之一。(美聯社)

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中時電子報

儘管曾經連2年獲選年度MVP，且是史上唯一全票獲選的球星，勇士後衛柯瑞卻沒被列在新球季年度MVP熱門候選名單之中，他在19日發表自我看法，「那是因為我沒有故事性，今年差不多有5人列在其中，但我沒被列入！」

「反正我不在乎，我只知道在這裡沒什麼故事性，所以我必須表現更好才行，因為無論如何，我都很感激自己擁有3枚總冠軍戒指，我很好！」柯瑞說，其實他太客氣了，要不是杜蘭特前年夏天加盟，他絕對還是今年MVP熱門之一。

柯瑞口中的5名新季年度MVP熱門，包含詹姆斯、安東尼戴維斯、阿提托康波、哈登與勇士隊友杜蘭特，當中故事性最佳的，當屬詹皇如何帶領湖人從弱變強，甚至可能一路殺進季後賽，也讓詹皇成為新球季最可能搶下MVP的球星。

只是柯瑞自己很清楚，有了杜蘭特加盟勇士，自然會分掉他在場上的矚目焦點，幸好他對年度MVP頭銜並無執著，也對自己當前狀態很滿意，且有更大格局，「如果我不是現在這種打法，我們怎麼可能拿到3次總冠軍呢？」

「所以我還能做什麼呢？或許聽起來很愚蠢或陳腔濫調，無論如何，當前的我就只能這麼做，」柯瑞說，「我很清楚自己每年都必須變得更強，就算大家都不知道，反正我自己清楚就好，我更強了！這就是我需要知道的全部。」

(中時電子報)

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