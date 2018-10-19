非洲豬瘟影響大陸豬價 農業農村部：各地價格有區隔

2018年10月19日 12:48 旺報 賴志昶

大陸非洲豬瘟疫情於多地爆發，影響各地豬肉行情。對此，農業農村部市場與經濟信息司司長唐珂19日指出，疫情影響各省豬隻調運，使得各地豬價起伏有明顯區隔，其中遼寧省豬價以跌為主，北京、浙江、上海等省市價格則程漲幅。

農業農村部就第三季度主要農產品市場運行形勢於19日舉行記者會，會上唐珂就記者提問做出上述表示。他強調，農業農村部自8月非洲豬瘟發生之後，再做好疾病控管同時，也加強豬肉市場的監測與預警，做好保護豬肉供給的措施。

從全國總體角度來看，豬肉行情受影響較小。唐珂表示，全國豬肉在第三季仍是維持季節性上漲趨勢，在「十一」黃金周與中秋節過後則小幅下跌。

據農業農村部監測，大陸8月豬肉批發平均價格為每公斤19.08元（人民幣，下同），比上季漲10%，較去年同期跌5.4%；9月份每公斤19.99元，比上季漲4.8%，漲幅明顯縮小，較去年同期低2.4%；10月1至7日每公斤20.04元，比上季跌0.5%，已經連續兩周小幅下跌，較去年同期2.7%。

唐珂指出，遼寧省為發生疫情的豬肉主產地省分，豬價以跌為主；北京、浙江、上海等這些主銷區市場則仍為漲幅，直到十一長假期間市場運行平穩，價格才小幅跌落。

唐珂表示，隨著疫情逐漸控制，短期內豬價將季節性小幅回落，前期主產地省分價格下降風險比較大，而春節預計豬價會再次上漲行情，但豬隻產能充足，豬價上漲空間不大。

(旺報 )