彰化》南彰化17鄉鎮市長候選人號次抽籤結果

2018年10月19日 12:53 中時 謝瓊雲

彰化縣五合一大選11月24日投票，彰化縣選委會16日完成參選人資格審查後，19日進行號次抽籤，鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長在各鄉鎮市公所抽籤，南彰化17鄉鎮市長候選人號次抽籤結果如下：

大村鄉：1號賴錫卿（民）、2號游盛（國）。

員林市：1號游振雄（國）、2號李金龍（無）、3號張文和（無）、4號林錦泉（無）、5號陳秋蓉（民）。

永靖鄉：1號邱榮昌（無）、2號詹木根（無）、3號陳丁進（無）。

埔鹽鄉：1號黃素錦（無）、2號許文萍（無）、3號施燈源（無）、4號陳東松（無）、5號謝采芳（民）、6號施建樑（國）、7號林斯明（無）。

溪湖鎮：1號楊福建（民）、2號黃瑞珠（國）

埔心鄉：1號張乘瑜（民）、2號謝采純（國）、3號張佩瑩（無）、4號黃金吉（無）、5號葉俊傑（無）。

田中鎮：1號謝秉儒（國）、2號謝文賢（無）、3號洪麗娜（無）、4號陳信國（無，民進黨報准）。

社頭鄉：1號劉錦昌（民）、2號蘇芳蘭（國）。

二水鄉：1號蘇界欽（無）、2號鄭蒼陽（無）。

田尾鄉：1號黃坤煌（無）、2號許登旺（無）、3號林守政（無）。

埤頭鄉：1號杜懿彩（無）、2號謝志能（民）、3號蕭秋龍、4號陳滄炅。

北斗鎮：1號顏旭信，2號顏宏霖（無），3號李玄在（國），4號王東魚（民）。

溪州鄉：1號李俊諭（民）、2號江淑芬（國）、3號黃學信（無）、4號劉禮財（無）。

芳苑鄉：1號洪和炉（民）、2號林保玲（國）、3號林濟民（無）。

二林鎮：1號曾萬火（無）、2號陳光輝（無）、3號蔡詩傑（無）。

竹塘鄉：1號蔡碩任（無）、2號林浚熙（民）。

大城鄉：1號蔡鴻喜（民）、2號陳楨宜（國）。

(中時 )