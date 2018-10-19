台中》龍燕辯論？中市選委會：若審查過預定11月13日舉行

2018年10月19日 12:48 中時 盧金足

台中市長林佳龍競選總部表示，林佳龍已勾選可出席辯論，只要對市民有益，對台中發展有利都歡迎。（盧金足攝）

台中市選舉委員會指出，台中市長候選人電視政見辯論，已提送委員會訂10月26日審查，通過後，預定於11月13日晚上7時舉行。（盧金足攝）

龍燕是否有辯論正面交鋒的機會？國民黨台中市長候選人盧秀燕19日呼籲台中市選舉委員會盡快安排候選人辯論會；台中市長林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，林佳龍已勾選可出席辯論，只要對市民有益，對台中發展有利歡迎辯論；對此，台中市選舉委員會總幹事盧政遠指出，有關市長候選人電視政見辯論，已提送委員會訂10月26日審查，通過後，預定於11月13日晚上7時舉行，辯論會沒有候選人交互詰辯，而由提問人發問，候選人就問題回應。

盧秀燕今天在完成台中市長選舉抽韱後，同時向台中市選委會呼籲，她在參選登記填寫登記資料時，除了表達願意參加政見發表會外，也勾選希望參加辯論，希望選委會盡快就辯論的形式、辯論提問方式以及提問人選等程序與各候選人磋商，讓市民透過這些正面的選舉方法，了解各候選人的政見與理念，選擇市民心中最適合的市長人選。

對盧秀燕以辯論政見會求戰，林尚賢指出，林佳龍很歡迎有辯論機會，強調只要對台中市民有益，對台中發展有利，都可以來促成，林佳龍當初在委託民進黨台中市黨部主委何明杰登記時，已代為勾選可以出席公辦政見辯論會，未來俟台中市選委會舉行委員會審查結果，看後續發展，讓選戰主軸能夠回歸巿政議題。

台中市升格直轄市後，第1、2屆都未舉辦過辯論政見會，第3屆是否可能登場？對此，盧政遠回應指出，台中市長候選人電視政見辯論已提送委員會，訂於10月26日審查，如果獲通過，預定於11月13日晚上7時舉行，政見辯論會沒有候選人交互詰辯，而是由提問人發問，候選人就問題回應。

選舉剩下1個多月，龍燕選情漸出現拉鋸戰，台中市長選舉如果舉辦政見辯論會，比各自表述的政見發表會更吸引選民關注，勢必激盪出火花，精彩可期。

(中時 )