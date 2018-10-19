高雄》議員抽籤搏版面 神力女超人開衩旗袍吸睛

2018年10月19日 12:50 中時 柯宗緯

旗鼓鹽議員候選人周佳錚變身英雄電影角色「神力女超人」。（柯宗緯攝）

鎮港區議員候選人許乃文（左）全家總動員，穿上黃T亮相。（柯宗緯攝）

民進黨鳳山議員候選人林智鴻（右）與太太穿上紅T象徵好運氣。（柯宗緯攝）

國民黨陳若翠穿上國旗裝現身。（柯宗緯攝）

國民黨韓國瑜與日常打扮相同。（柯宗緯攝）

民進黨陳其邁穿著維持一慣作風。（柯宗緯攝）

高市議員今（19）日抽籤決定號次，不少候選人盛裝出席搏版面，有人打扮成「神力女超人」，也有人穿大紅喜氣開衩旗袍，還有將旗幟當衣裳。而藍綠市長候選人「衣Q」如同往昔，陳其邁、韓國瑜都以日常襯衫簡單打扮亮相。

旗鼓鹽兩位女新人互別苗頭，周佳錚變身英雄電影角色「神力女超人」裝扮現身，她說，當市民有困難，絕對迅速幫忙解決問題，「服務如神力，做事有效率」。

另名新人蔡宜芳日前穿上白紗說要「嫁給高雄」，今天延續「婚禮風」，穿上大紅貼身旗袍，令人眼睛為之一亮。她說，旗袍是鹽埕在地傳統服飾，旗袍上繡的梅花則代表堅毅、剛強、忠貞及三民主義、五權憲法，越冷越開花，象徵不畏艱苦，蝴蝶耳飾則選擇鹽埕金仔街，代表高雄正要飛揚。

民進黨前鎮小港區議員候選人許乃文全家總動員，與太太及一雙兒女穿上鮮艷黃T，寫上「鎮港乃操人」。民進黨鳳山議員候選人林智鴻則穿上「鳳山要紅」紅T。國民黨新興苓雅前金陳若翠則穿上青天白日滿地紅國旗現身。

(中時 )